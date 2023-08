De la politique à l’écriture – Pourquoi Nicolas Jutzet pense que «la Suisse n’existe plus» L’ancienne figure des Jeunes PLR publie son premier essai politique. Un plaidoyer pour remettre au goût du jour la recette du miracle helvétique. Florent Quiquerez

Nicolas Jutzet, l’ancienne figure de «No Billag» et remarqué vice-président des JLR, a décidé de quitter la politique pour se consacrer à l’écriture. J-P GUINNARD

«Je suis parti végétarien et je suis revenu carnivore, avec quelques kilos de plus!» Nicolas Jutzet rentre d’un an passé à Paris. Et ça l’a changé, même physiquement. Le Neuchâtelois s’est nourri de l’offre culinaire, artistique et littéraire de la capitale. Mais il a aussi vu les travers de la centralisation. Il est de retour en Suisse avec son premier essai, publié chez Slatkine: «La Suisse n’existe plus». Rencontre.