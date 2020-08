Portrait – De la rue Neuve à Londres, Georges Rime aura incarné Cossonay Figure de la commune, le chef de l’Exécutif a annoncé son départ après trente ans de politique villageoise. Portrait. Benoît Cornut

Le syndic de Cossonay Georges Rime devant le bâtiment de l’administration communale. CHRISTIAN BRUN

Il est des personnes dont on se dit qu’elles se trouvent exactement à la place où elles devraient se situer. Qu’elles embrassent leur environnement dans une parfaite harmonie. Georges Rime est de celles-ci. Syndic de Cossonay depuis quinze ans, il quittera pourtant son poste en 2021, tournant ainsi la page de trois décennies vouées à la gestion de la chose publique.

Que retenir de toutes ces années? «Beaucoup de choses, introduit l’expansif Georges Rime. Je pourrai citer la réfection de l’église à mes débuts en Municipalité. Et puis la création de l’espace Alfred-Landry. De l’argent était revenu à la Commune de la part de ce Monsieur qui voulait construire une piscine olympique. Le montant n’était pas suffisant, mais on a convaincu les trente membres de sa famille dispersés entre le Canada et le Brésil d’accepter la modification de l’héritage. Et on a finalement construit deux salles en son nom. On a même fait une fête très sympathique à la fin de ce projet.» Peu surprenant, tant ledit projet symbolise ce qui a toujours fait avancer le syndic: fédérer, porter une idée et la concrétiser, le tout dans une atmosphère festive.

Au service des autres

Il est comme ça, Georges Rime. Il aime l’esprit d’équipe, s’associer aux autres. Petit déjà, il le faisait énergiquement à la rue Neuve, le quartier ouvrier de Cossonay où vivaient tous les nouveaux habitants et où il est né en 1957. «Il fallait s’intégrer au reste du village et ce n’était pas toujours évident. Mais Georges a toujours eu du bon sens et il se mettait souvent au service des autres», raconte Henry Pasche, dit «Riquet», ami d’enfance.

Les années défilent, et la passion du Traîne-Gourdin à s’activer dans les sociétés locales détonne: jeunesse, football, moto, tambours, tout y passe ou presque. «J’ai toujours aimé participer à l’organisation d’événements, voir que les gens prennent du plaisir et qu’ils s’amusent, raconte Georges Rime. Depuis mes 16 ans, je m’engage dans les comités et ça m’a mené au Conseil communal. Même si je ne suis pas du tout attiré par la politique.»

«Il est assez impulsif et s’énerve volontiers quand ça ne va pas comme il le souhaite» Henry «Riquet» Pasche, ami d’enfance

Impulsif

Ainsi, lorsqu’il entre à la Municipalité en 1998, c’est dans l’idée de participer – une fois encore – à la vie du village. Mais que l’on ne s’y trompe pas: derrière son apparence évidente de bonhomie, Georges Rime est un fort caractère. «Il est assez impulsif et s’énerve volontiers quand ça ne va pas comme il le souhaite, déclare Henry Pasche. L’ancien président du Conseil communal Jacky Cretegny affirme de son côté qu’«il s’avance parfois trop sur un sujet et se retrouve à devoir respecter la collégialité municipale après coup.»

Des traits qui ne suffisent toutefois pas à entacher la réputation d’une véritable figure régionale. Et pour cause. «C’est quelqu’un qui a fait bouger les choses à Cossonay et qui lui a apporté beaucoup. Surtout, il a toujours défendu sa ville natale corps et âme», salue Jacky Cretegny. Comme lorsqu’il fallut monter à Berne pour convaincre la Confédération de maintenir le «Funi», qui aujourd’hui transporte 300’000 pendulaires par an. On lui doit aussi l’Hôtel Le Funi, la CossArena, halle multifonction à 15 millions de francs, ou encore le complexe des Chavannes, qui regroupera à Cossonay un ensemble scolaire, une piscine et une garderie grâce à l’union de 17 communes.

Rassembler, Georges Rime a souvent su le faire. Aussi, l’échec de la fusion de Cossonay avec Dizy et La Chaux en 2015 est une source de regrets. «J’aurais trouvé bien qu’on en soit capables, mais il en a été autrement. Je pense que certains villages regretteront de ne pas avoir fusionné dans quelques années. On a besoin les uns des autres et on doit davantage travailler ensemble. Cet esprit de clocher est parfois un frein pour la région.»

Futur fromager?

Fonceur, Georges Rime? Certains lui reprochent en tout cas d’avoir – trop – voulu développer le village. Une critique injustifiée aux yeux du syndic. «Ma fierté est de me dire qu’on a su conserver tous les services et qu’on peut aujourd’hui y vivre sans voiture. Le problème, c’est le développement de ces cinq dernières années. Mais il est hors de notre contrôle! La nouvelle loi sur l’aménagement du territoire a limité les droits à bâtir et poussé les propriétaires à construire à l’excès sur notre commune.»

À 63 ans, le syndic s’apprête donc à mettre la clé de la ville sous la porte l’esprit serein. En 2021, il prendra également congé de son métier d’assureur, avec pour objectif de réaliser son rêve d’enfant. «Partir à la montagne et faire du fromage, glisse-t-il en dévoilant son sourire. J’ai bientôt cinq petits-enfants dont je vais m’occuper. Et puis, deux de mes trois enfants travaillent ensemble et sont indépendants comme charpentiers, je serai à disposition pour un coup de main. Je ne vais de toute façon pas rester sans rien faire!»