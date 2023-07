Des steaks sans tuer d’animaux – De la viande cultivée en labo va débarquer chez Migros Le fabricant israélien Aleph farms a choisi la Suisse pour faire sa première demande d’autorisation en Europe, où il souhaite se développer.

Selon une étude menée conjointement par Aleph Farms et Migros, «74% des consommateurs suisses sont ouverts à l’idée d’essayer de la viande cultivée». KEYSTONE

Le fabricant israélien de viande cultivée Aleph farms fait un premier pas pour se développer en Europe en commençant par la Suisse où il a déposé une demande d’approbation réglementaire, annonce-t-il mercredi.

L’entreprise, qui compte l’acteur américain Leonardo DiCaprio parmi ses investisseurs, a soumis une demande auprès de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires dans le but de pouvoir commercialiser ses premiers steaks de bœuf cultivés, indique-t-elle dans un communiqué.

Cette start-up basée à Rehovot, dans la banlieue de Tel-Aviv, a déjà déposé des demandes d’autorisation en Israël, aux États-Unis et à Singapour, mais la Suisse est «le premier pays en Europe» où elle entame des démarches, a indiqué son porte-parole à l’AFP.

En Suisse, l’entreprise Aleph farms s’est alliée à la Migros qui était entrée dans son capital en 2019, afin d’explorer le potentiel de cette nouvelle technologie.

Plusieurs start-up se sont engouffrées sur le créneau de la viande de culture qui entend produire des protéines animales avec un impact moindre sur l’environnement que celui de l’élevage intensif. La société néerlandaise Mosa Meat avait été la première à présenter au grand public un steak haché «in vitro» conçu à partir de cellules souches de vache en 2013.

À bord de l’ISS

Pour l’heure, les coûts de production restent cependant très élevés.

Selon une étude menée conjointement par Aleph Farms et Migros, «74% des consommateurs suisses sont ouverts à l’idée d’essayer de la viande cultivée», affirme la start-up israélienne dans le communiqué, à la fois par «curiosité» et par intérêt pour les questions de «durabilité» et de «bien-être des animaux», ajoute-t-elle.

La start-up vise d’abord un prix «similaire» au bœuf ultra-premium», précise son porte-parole, même si l’objectif est de parvenir à des prix «à parité» avec la viande plus conventionnelle dans les années à venir.

En juin, le ministère américain de l’Agriculture a inspecté et approuvé les systèmes de sécurité sanitaire des infrastructures de deux start-up, Upside Foods et Good Meat, devenant le deuxième pays après Singapour à ouvrir la voie à la viande artificielle.

Aleph farms s’est fait connaître à travers une expérience dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale (ISS). La start-up avait fourni des cellules pour l’expérience. Les tests dans l’espace avaient permis de concevoir des tissus de boeuf, de lapin et de poisson à l’aide d’une imprimante 3D.

AFP

