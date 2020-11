Revue de presse de la pandémie – De la vitamine D pour prévenir les formes graves du Covid-19 Plusieurs études ont mis en évidence les effets bénéfiques de cette vitamine apportée par le soleil pour contrecarrer la tempête inflammatoire des formes graves de la maladie. Olivier Bot

L’exposition au soleil produit de la vitamine D dans notre corps. En Norvège, une étude est menée sur les vertus de l’huile de foie de morue qui contient de bonne quantité de cette vitamine. Laurent Guiraud

«La vitamine D permettrait-elle de prévenir les formes graves du Covid-19? L’idée commence à faire son chemin à l’étranger, après la publication de plusieurs études à ce sujet», relève le magazine français «L’Express». En Angleterre, le gouvernement s’apprêterait à distribuer gratuitement à 2 millions de personnes vulnérables de la vitamine D, révélait récemment le quotidien britannique «The Telegraph». En Écosse, une décision similaire a été prise il y a quelques semaines. Chaque cure pourrait durer environ quatre mois pour les personnes concernées. La distribution pourrait débuter en décembre, d’après le ministre britannique de la Santé Matt Hancock.

Selon plusieurs études, de faibles niveaux de vitamine D, que notre corps produit en réponse à une forte exposition à la lumière du soleil, peuvent entraîner un risque plus élevé d’attraper le Covid-19 et de souffrir de formes graves, rapporte «The Guardian». La vitamine aide le corps à maintenir des niveaux normaux de calcium et de phosphate, gardant les os, les dents et les muscles en bonne santé. Si l’OMS ne recommande pas encore son utilisation pour traiter les formes graves du Covid, elle estime néanmoins qu’elle peut permettre de prévenir les infections des voies respiratoires. D’après une étude réalisée par l’hôpital universitaire Marqués de Valdecilla, auprès de 216 patients infectés par le coronavirus, 80% d’entre eux présentaient une carence en vitamine D.

«Il existe de plus en plus de preuves que la vitamine D pourrait réduire le risque d’infections respiratoires, certaines études récentes suggérant que les personnes ayant des taux de vitamine D plus faibles pourraient être plus touchées par le coronavirus», explique Adrien Martineau, le principal chercheur de l’étude menée sur 5000 personnes par la Queen Mary University. Une autre étude plus grande ampleur va également être mise sur les rails en Norvège pour observer les vertus de l’huile de foie de morue, qui contient de la vitamine D en grande quantité, annonce le quotidien «Le Monde».

Jean-Marc Sabatier, directeur de recherches au CNRS de Marseille et docteur en biochimie, a publié plusieurs articles sur les effets la vitamine D sur le coronavirus. Il estime auprès qu’elle «sert de régulateur et contrebalance l’effet délétère du virus».

En France, l’Académie de médecine s’était prononcée sur le sujet dès le 22 mai. «La vitamine D ne peut être considérée comme un traitement préventif ou curatif de l’infection due au Sars-CoV-2; mais en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, elle pourrait être considérée comme un adjuvant à toute forme de thérapie», peut-on lire dans un communiqué.