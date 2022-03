Guerre en Ukraine – «De l’adolescente à la babouchka, tout un peuple se mobilise»

Les photos satellites montrent un convoi russe s’étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant vers la capitale ukrainienne. Quelle est la situation sur place?

Alors que je vous parle, elle est assez calme au centre où je me trouve, alors que certains quartiers périphériques sont bombardés. Le couvre-feu commence à 20 heures et les gens continuent à quitter la ville dans de longues colonnes de voitures vers le sud. Ceux qui restent font la queue devant les supermarchés, comme à la période soviétique. Les gens font des réserves et se préparent à une grande attaque.