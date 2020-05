Suisse – De l’aide pour trouver une place d’apprentissage La Confédération va lancer un programme d’action intitulé «Places d'apprentissage Covid-19» pour soutenir les jeunes dans leurs recherches.

Le programme permettra aussi aux entreprises de combler leurs places vacantes (photo d’illustration). KEYSTONE

Les jeunes qui cherchent une place d'apprentissage durant la pandémie de coronavirus pourront compter sur le soutien de la Confédération. Un programme d'action «Places d'apprentissage Covid-19» a été mis en place.

Il est lancé par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail. Le programme permettra aussi aux entreprises de combler leurs places vacantes, annonce vendredi le Secrétariat d'Etat à la formation.

Il cible le coaching et le mentoring des jeunes, le maintien et la création de places d’apprentissage, l’élaboration de nouveaux modèles de formation ou la prévention de résiliations de contrats d’apprentissage. La Confédération financera à hauteur de 80% (60% normalement) les projets présentés par les cantons et les organisations nationales du monde du travail.

Différences selon les cantons

Pour obtenir cette aide, les projets doivent être présentés avant la fin 2020 et se terminer avant fin 2021. Le financement se fait dans le cadre des crédits existants.

Selon les évaluations de la task force «Perspectives apprentissage 2020», les cantons ne sont pas tous égaux face au virus. En Suisse alémanique, 70% des places à pouvoir ont été attribuées en avril, comme les années précédentes. La Suisse romande et le Tessin débutent leur processus de recrutement plus tard. Mais, selon les informations actuelles, un nombre plus faible de contrats d’apprentissage a été signé par rapport à 2019.

( ats/nxp )