Se lancer dans la vente en ligne – De l’e-commerce pour ma PME: par où commencer? Si les avantages de la vente en ligne ne sont plus à prouver, en ce qui concerne sa mise en œuvre, bon nombre d’entreprises sont encore perdues. Plus qu’un simple copier-coller de son activité sur internet, voici les démarches à suivre. Julie Müller

L’engouement pour l’e-commerce a connu une réelle accélération grâce à la pandémie. Pexels

Élargir sa clientèle, offrir une expérience d’achat continue ou s’exporter à l’étranger…avec ces nombreux avantages, l’e-commerce a su conquérir le marché suisse en quelques années. Les chiffres de 2020 de l’institut GfK confirment également cette tendance avec une réelle accélération grâce à la pandémie (+27,2 % par rapport à l’année précédente).

De son côté, le consommateur a lui aussi constaté des vertus de la vente en ligne et ne se fait désormais plus prier pour passer d’un site à l’autre en un clic. Mais si cet engouement pour l’e-commerce ne semble plus avoir de limites, la concurrence atteint elle aussi des sommets. Ainsi, se lancer dans l’aventure, surtout lorsque l’on est une PME et que l’on se frotte aux géants déjà en place, demande plus que jamais réflexion. Entre opportunités et défis, les experts donnent leurs conseils pour démarrer.