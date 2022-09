Quand vous cherchez de l’énergie à «bas coût», il est normal que vous vous tourniez vers l’Azerbaïdjan. Il regorge de ressources fossiles. Et ce d’autant plus quand il y a de l’eau dans le gaz avec la Russie qui, à force d’être boycottée après avoir envahi l’Ukraine, ne se gêne pas pour ne plus livrer le précieux fluide.

Puisqu’elle ne peut plus serrer la main de Vladimir Poutine, la présidente européenne va serrer celle d’Ilham Aliev, dictateur et fils de dictateur. Pour augmenter de 30% les exportations en provenance de la Caspienne. Voire plus si affinités. Ursula von der Leyen ne veut ni ne peut laisser les siens dans le noir ou dans le froid. Quitte à renier certains principes qu’on renie moins avec la Russie. Le «nouveau Koweït», et sa «State Oil Company of Azerbaijan Republic», gère d’ailleurs une partie de ses opérations depuis la Suisse.

Cette ancienne république soviétique est, selon tous les classements, aussi corrompue que dédaigneuse des droits humains. L’Azerbaïdjan, soutenu par des armes, notamment celles de son parrain turc, est également un pays en guerre.

Les origines du conflit avec l’Arménie dans le Haut-Karabakh sont certes complexes, mais la plupart des observateurs admettent que l’agresseur est plus Bakou qu’Erevan. Il n’en reste pas moins qu’avec la crise énergétique, les sympathies occidentales pro-arméniennes d’il y a encore quelques mois ont tendance à fondre comme glacier sous la canicule.

La «diplomatie du caviar» – qui voulait que Bakou se refasse une virginité de façade à coups de dessous de table et de sponsorings (le Montreux Jazz Festival, par exemple, entre 2012 et 2016) – a laissé sa place à celle de la peur de la pénurie. Malgré un accord de cessez-le-feu, l’Azerbaïdjan est reparti bombarder son voisin, sous de molles réactions d’indignation. Et s’il faut finir par boycotter, il y aura toujours de quoi se retourner. Nicolás Maduro, le despote vénézuélien, vient de faire ses offres fossiles qui, comme le gaz ou l’argent, n’ont pas d’odeur.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

