Enjeux de la relève des arts vivants – De l’école à la scène, les obstacles se succèdent Les compagnies émergentes déchantent une fois confrontées à la réalité du milieu des arts scéniques. Des artistes esquissent des solutions. Natacha Rossel

Les artistes Tamara Lysek, Clara Delorme et Guillaume Ceppi. Jorge De Silva/Clara Roumégoux/Aline Paley

Dans les arts vivants, les premiers pas sur les planches ont valeur de rite initiatique. L’enjeu? Taper dans l’œil des metteur·e·s en scène et chorégraphes venus repérer leurs futur·e·s interprètes ou, en tant que créateur·rice, capter le regard des directeur·rices de salles. Mais combien d’artistes en devenir, remplis de desseins et de rêves, déchantent une fois confronté·e·s à la réalité aride du monde de la scène? Difficile en effet de se frayer un chemin dans ce microcosme où l’on cherche plusieurs graals à la fois: moyens financiers, lieux de création et des programmatrices et programmateurs enclins à prendre le risque de leur faire confiance.