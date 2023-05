Le matérialisme constitue une caractéristique marquante de nos civilisations «occidentales». L’économie de marché y contribue, par sa nature et ses succès mêmes, mais on devrait se garder de laisser les principes du marché envahir tous les aspects de nos vies. Lorsque la société devient marchande au point que l’on aspire à donner un prix à tous nos choix et à toutes nos activités, y compris nos relations personnelles et familiales, on peut nourrir quelques inquiétudes.

Qui n’a pas entendu, dans des comités d’associations, des membres se plaindre de ce que leur travail ne donne lieu à aucune compensation pécuniaire? Dès lors qu’il ne lui est pas conféré un prix, le dévouement n’aurait-il pas de valeur?

«Jouer avec ses enfants fait partie du travail non rémunéré. Et alors?»

Dans un autre registre, on a lu récemment que des auteurs prônaient le remboursement rétroactif des études supérieures, au nom d’une plus grande justice sociale. Les diplômés contracteraient une dette auprès de l’État durant leur formation, dont ils devraient s’acquitter dès leur entrée dans la vie active. Bien du plaisir pour déterminer la rentabilité d’un diplôme.

L’administration participe à cette tendance. L'Office fédéral de la statistique a publié il y a peu une étude selon laquelle la valeur du travail non rémunéré atteignait, en 2020, le montant de 434 milliards de francs: c’est la somme qu’il aurait fallu sur le marché du travail pour rémunérer les personnes recrutées pour exécuter ces tâches. Ces tâches? Les activités domestiques, que ce soient les repas, les courses ou la lessive, sans compter les sorties du chien, la tonte du gazon et la déclaration d'impôts. Et aussi les activités de garde et de soins, des devoirs avec les enfants aux courses pour sa vieille maman.

Tout cela laisse perplexe. On rappellera d’abord que les personnes qui n’exercent pas une profession rémunérée ne sont pas oisives pour autant. Et que d’innombrables activités de nature privée ne relèvent pas des loisirs et peuvent s’avérer lourdes et fatigantes. Elles méritent sans nul doute une vraie considération sociale.

Drôle de dérive

Plus largement, on doit mettre en garde contre cette propension à dresser une sorte de comptabilité analytique pour chaque individu. Drôle de dérive que d’imaginer disséquer nos choix et nos décisions en voulant leur conférer une valeur ou leur attribuer un coût, à analyser ce qu’ils rapportent ou au contraire occasionnent financièrement à la société. De telles démarches ne sont pas anodines parce qu’elles tendent nécessairement à ce que l’on boucle les comptes. C’est-à-dire à ce qu’une administration (qui d’autre?), ayant décortiqué toutes nos activités, nous réclame ce qu’elle estime que nous devons à la collectivité, ou nous rembourse ce que nous lui aurions rapporté.

Une telle monétisation de l’être humain conduit à l’étatisme et à l’égalitarisme. À l’absurde aussi.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal vaudois

