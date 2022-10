Activité sportive – De l’énergie plein la poche avec le Kangoo Jumps Cette forme rebondissante de gymnastique permet d’affiner sa silhouette, gagner en tonicité et en cardio, tout en ménageant les articulations. Pierre-Alain Schlosser

Le Kangoo Jumps favorise notamment la tonicité, la perte de poids et agit sur la bonne humeur. YVAIN GENEVAY

Vous n’avez jamais testé le Kangoo Jumps? Pour faire simple, il s’agit d’un cours d’aérobic version kangourou. Une façon originale et ludique de bouger et surtout de transpirer, puisque cette activité permet de brûler jusqu’à 25% de calories en plus qu’un autre cours de gymnastique.