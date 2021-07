Portrait de Luna Solomon – De l’Érythrée aux JO, elle a toujours visé juste Réfugiée à Prilly, elle s’est mise au tir sportif pour rencontrer du monde et améliorer son français. Un programme du champion Niccolò Campriani qui a qualifié la jeune maman pour les Jeux. Thérèse Courvoisier

Après avoir tant pleuré, Luna Solomon rayonne dans son uniforme de tireuse sportive. Florian Cella/24 heures

Une silhouette se dresse, immobile. De sa tenue rigide en cuir dépasse une queue-de-cheval noire. Soudain, elle relâche sa concentration et se retourne. Sous sa visière et malgré un œil caché par un petit bout de carton, son visage s’illumine. «Hello!» Puis elle se retourne et replonge dans son monde. Pour Luna Solomon, les heures d’entraînement sont aussi rares que précieuses. Pour rien au monde, elle ne voudrait décevoir «Nicco», dont la photo croquant une médaille d’or olympique est dans le champ de vision de la jeune femme à chaque fois qu’elle lâche sa cible des yeux.