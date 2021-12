Reportage en médecine interne au CHUV – «De l’incompréhension face aux patients non vaccinés» Les soignants voient arriver de plus en plus de patients qui ont fait leur double injection tôt dans l’année mais pas le booster. Les vaccinés représentent désormais 50% des admissions Covid. Marie Nicollier

Tout le 17e étage du CHUV est réservé aux patients Covid. La situation est «critique», indique le chef du Service de médecine interne. FLORIAN CELLA

«J’étais au Flon samedi soir et là, je me suis dit qu’il y a un sacré décalage entre ce que nous vivons ici et la vie dehors. C’est fou! Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu’il se passe dans les hôpitaux.» Alexandra Masson est l’infirmière cheffe d’une unité qui prend en charge uniquement des cas Covid depuis… mars 2020.

L’unité de soins intermédiaires de médecine interne prend en charge des patients Covid avec des besoins élevés en oxygène. FLORIAN CELLA

Cinquième vague oblige, c’est désormais tout le 17e étage du CHUV qui est occupé par des patients Covid. Nous avons passé une matinée ici, en médecine interne. La situation est critique; l’hôpital a réactivé sa cellule de crise. Les soignants le répètent: ils sont usés. À l’absentéisme lié à la fatigue s’ajoute une augmentation du taux de positivité et le fait qu’ils ne trouvent pas toujours de solution de garde pour leurs enfants en quarantaine.