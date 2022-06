Dans ma rue – Street food d’ici – De l’Or Bokit, des sandwichs qui ont du chien En cette période de chaleurs tropicales, rien de mieux qu’un bokit. Une spécialité guadeloupéenne avec des produits frais et des sauces maison à s’en lécher les doigts. Romain Michaud

Le bokit prénommé le «Quelle Histwa» à base de poulet dans un pain frit à l’huile de tournesol. DR

Où: Le food truck est à la place de la Riponne, 1005 Lausanne. Et le restaurant/bar à cocktails, Ti Kréyol à la rue de la Tour 6, 1004 Lausanne.

Quoi: Dans le camion de De l’Or Bokit, pas de chichi. On propose le fameux bokit, un sandwich originaire de la Guadeloupe, dont la particularité est son pain frit dans une casserole d’huile de tournesol bien chaude. Depuis 2019, l’entreprise est labellisée par le Label Fait Maison.

Ce bokit vous pouvez l’avoir en version végétarienne, au poulet, au bœuf ou encore à la chiquetaille (émiettée) de morue. Vous avez le choix entre cinq sauces: créole (bien épicée), chien (légèrement épicée), ketchup à l’hibiscus, mayonnaise ou barbecue. Le tout accompagné de salade, de dés de tomate et d’oignon.

Quand: Le lundi de 10 h 30 à 14 h à la Riponne. Et au Ti Kréyol du mardi au mercredi de 11 h à 23 h. Le jeudi de 11 h à minuit, le vendredi de 11 h à 2 h du matin et le samedi de 17 h à 2 h. Fermé le dimanche.

Combien: Comptez 10 fr. pour la version végétarienne et 15 fr. pour la version avec le poisson.

On vous recommande: Nous avons un gros faible pour le bokit poulet et celui à la chiquetaille de morue, accompagné de la délicieuse sauce chien. Une préparation créole à base d’oignons nouveaux, de piments, de persil, d’ail, d’eau chaude et de citron vert. Retrouvez une recette ici pour faire cette sauce chez vous et accompagner vos poissons et grillades!

Un petit truc pour la route: Prenez le temps de manger votre sandwich sur place, car en take-away le pain pompe la sauce et le rend un peu plus spongieux.

