Ski alpin – De l’or pour Gut-Behrami, du bronze pour Gisin en super-G Les Suissesses ont été éblouissantes lors de la course de vitesse des Jeux de Pékin. Premier titre olympique pour la Tessinoise. Emmanuel Favre Pékin

Lara Gut-Behrami s’est imposée en patronne. AFP

Les Suissesses ont ajouté deux médailles à la moisson des athlètes de Swiss Olympic en Chine.

Lara Gut-Behrami (30 ans) a remporté son premier titre olympique, son troisième collier sous les anneaux, à l’issue du super-G qui s’est déroulé à Yanqing, vendredi.

Michelle Gisin (28 ans) a, elle, accédé à la troisième marche du podium.

Bronzée en descente à Sotchi en 2014 et en géant le 7 février en Chine, la Tessinoise a assumé son statut de favorite et, en patronne, battu Mirjam Puchner (2e), partie avec le dossard No 3.

Lara Gut-Behrami. AFP

L’Autrichienne lui a concédé 22 centièmes, l’Owaldienne 30.

Quatrième, l’Autrichienne Tamara Tippler n’a coupé la ligne qu’avec trois centièmes de retard sur la championne olympique du combiné en 2018.

Michelle Gisin. AFP

24e sacre suisse en ski alpin

Cinquième du classement de la Coupe du monde de la spécialité, Lara Gut-Behrami a offert une 24e médaille d’or en ski alpin à la Suisse dans l’histoire des JO.

Les deux autres skieuses helvétiques se sont montrées plus discrètes.

12e, la Grisonne Jasmine Flury (28 ans) est restée 92 centièmes de plus que Gut-Behrami sur «The Rock» alors que la Schwytzoise Corinne Suter (27 ans) s’est classée 13e (à 98 centièmes).

Le classement du super-G olympique féminin.

Swiss Olympic, qui ambitionne de ramener 15 médailles au pays - soit autant que la moisson des JO de PyeongChang en 2018 -, a déjà fêté sept breloques depuis le début des joutes chinoises (deux en or et cinq en bronze).

Mercredi 9 février . La skieuse schwytzoise Wendy Holdener savoure la quatrième médaille olympique de sa carrière. AFP Mercredi 9 février . La slalomeuse schwytzoise Wendy Holdener, heureuse de la 3e place. AFP 1 / 14

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 9 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.