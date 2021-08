VTT – Flückiger doit tirer sa révérence devant le Maître Schurter! Doublé suisse aux Mondiaux de Val di Sole. Il s’agit du neuvième titre mondial pour l’ex-champion olympique, insatiable ce samedi en Italie. Rebecca Garcia

Nino Schurter peut jubiler. Il s’agit de son neuvième titre mondial. AFP

Quelle victoire pour Nino Schurter! Le cycliste des Grisons a arraché l’or à Mathias Flückiger lors des Mondiaux de VTT à Val di Sole (Italie). Le Bernois y était pourtant presque. Il s’était rapidement placé en tête de course, mais c’était compter sans l’expérience et l’explosivité de l’ancien champion olympique et multiple champion du monde.

Celui qui avait terminé quatrième de l’épreuve de cross-country des Jeux olympiques de Tokyo a montré qu’il en avait largement sous les pédales à 35 ans. Il s’agit de son neuvième titre de champion du monde de la discipline. Il l’obtient après une course folle largement dominée par les vététistes suisses. Les deux Helvètes n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires pendant cette course, qui s’est largement réduite à savoir lequel des deux allait gagner.

Mathias Flückiger était en forme mais il a dû s’avouer vaincu devant le Maître Schurter. AFP



Mathias Flückiger a prouvé sa forme montrée aux JO. Il avait terminé avec la médaille d’argent, qu’il retrouve donc au terme de cette course en Italie. Le Bernois de 32 ans comptait une large avance sur Viktor Koretzsky, le Français détenteur du bronze.

