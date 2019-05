De lumière et de poésie

Le designer Parmi les virtuoses du design qui ont fait la renommée des pays nordiques dans l’après-guerre, le Finlandais Oiva Toikka, 87 ans, s’impose comme le plus extravagant, le plus coloré. Alors que toute cette génération recherchait la sobriété et la froideur un peu puritaines, lui explorait l’artisanat populaire et les inspirations lointaines, trouvant tout ce «bon goût» ambiant un peu rigide d’esprit. C’est le verre qui lui a permis de s’en donner à cœur joie dans les motifs les plus fantaisistes, souvent sous l’égide du verrier Iittala. C’est pour cette marque d’ailleurs qu’il a créé plus de 400 oiseaux, depuis son premier en 1972.

La tendance On pourrait les prendre pour des jouets, mais la technologie que contiennent ces poétiques sculptures lumineuses est plutôt innovante. Chaque oiseau dégage une lueur diffuse (entre 5 et 9 watts) modulable et se déplace sans fil. Il suffit de le recharger par câble. Cette technologie explique le prix, entre 260 et 450 francs, selon la taille. La famille Linnut s’inscrit ainsi dans cette nouvelle génération de lampes d’ambiance qui peuplent les soirs d’été de fantômes mystérieux, perchés dans les recoins les plus improbables. Accessoirement, les bébés portés sur le design vont trouver là une veilleuse tout à fait élégante.

La collection À l’origine, ces drôles d’oiseaux ronds étaient nés, non pas d’un œuf, mais d’un souffle de verre, puisque le designer Oiva Toikka les avait fait réaliser individuellement dans ce matériau fragile. Aujourd’hui, la famille à bec s’est convertie au polycarbonate moulé par rotation, un matériau au toucher proche de celui du verre mais autrement plus résistant. La nichée est composée de cinq volatiles (le hibou existe en deux tailles, 21,5 et 50 cm de hauteur) et porte le nom de Linnut, soit oiseau, en finnois. Individuellement, les petiots s’appellent Sulo (mignon), Palturi (loufoque), Siiri et Kirassi (qui ne veulent rien dire). Ils ne volent pas mais s’illuminent, ce qui colle le sourire à tout le monde dès la nuit tombée.

L’éditeur Fondée en 1974 dans le nord de l’Italie, ce berceau créatif de moult meubles stylés, l’entreprise Magis s’est vite imposée dans l’usage créatif du plastique de haute qualité. Tous ses produits sont réalisés en Italie, mais outre cette garantie de belle facture, la marque est connue pour son approche joyeuse et colorée des objets du quotidien. Sous son enseigne, on peut acheter des balais de toutes les couleurs qui tiennent debout tout seuls (design Stefano Giovannoni) ou ce monumental fauteuil baroque en plastique imprimé de peinture pointilliste (Alessandro Mendini). C’est Magis aussi qui édite, depuis 2004, une collection Me Too, qui n’a rien à voir avec des gestes déplacés mais tout avec des parents qui ont envie de meubler les chambres d’enfants avec des modèles réduits d’icônes du design. Oiva Toikka est l’un des nombreux designers internationaux à collaborer avec cette maison vitaminée. (24 heures)