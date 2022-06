VTT à Leysin – De magnifiques championnats de Suisse (alémanique) Leysin a accueilli l’élite du Mountain bike suisse. Le village des Alpes vaudoises est devenu, l’espace d’un week-end, une enclave alémanique. Robin Carrel - Leysin

Mathias Flückiger l’a emporté chez les élites hommes, devant Vital Albin (à dr.) et Andri Frischknecht. DR

À part Alexandre Balmer, quatrième de la course espoir, et Gilles Mottiez, treizième chez les élites, il fallait être un véritable «vététéophile» pour arriver à trouver des Romands dans les classements des Championnats de Suisse qui se sont disputés samedi et dimanche dans la station vaudoise. Sur place, le speaker parlait principalement suisse allemand et entre les stands de nourriture et publicitaires, c’est cette même langue de Johann Wolfgang von Goethe revisitée qui était largement dominante.