Réseau Radiologique Romand – De meilleurs scanners grâce à l’intelligence artificielle C’est une première: les CT scanners sont désormais équipés d’un logiciel de reconstruction d’images fonctionnant grâce à l’IA. Avec de nombreux avantages.

La rapidité et la performance des appareils modernes permettent de diminuer la facture des examens des CT scanners (photo d’illustration). KEYSTONE

Le Réseau Radiologique Romand (3R) équipe l'ensemble de ses CT scanners d'un logiciel de reconstruction d'images basé sur l'intelligence artificielle. Résultat: la dose d'irradiation nécessaire pour réaliser ces «photos» en trois dimensions a pu être diminuée tout en améliorant significativement la qualité des images. Une première mondiale, affirme le réseau.

Moins la dose est forte, moins l'image est bonne, tel est le principe qui prévalait jusqu'ici en matière de scanner. Mais «ce nouvel algorithme que nous utilisons permet d'obtenir une qualité d'image exceptionnelle avec une dose relativement faible», explique jeudi Hugues Brat, directeur médical de 3R. De quoi minimiser l’exposition des patients aux rayons X.

Le CT Scanner est un appareil qui permet de voir l'intérieur du corps en coupes et de faire des images en 3 dimensions, il permet donc de donner des diagnostics encore plus précis en comparaison de radiographie 2D. Mais il nécessite normalement davantage d'irradiation.

Diminution des factures

Or, grâce à ce logiciel, la dose utilisée est désormais équivalente pour les poumons, pour un résultat d'image meilleur, détaille un communiqué. «Il s’agit d’une application concrète de l’intelligence artificielle au bénéfice du patient. C'est un peu comme transformer une Swatch en Rolex», illustre le Spécialiste FMH en radiologie médicale.

Selon le réseau 3R, «les investissements importants consentis dans de telles innovations ne renchérissent nullement les prestations facturées. Au contraire, la rapidité et la performance des appareils modernes a permis de diminuer la facture des examens CT et IRM d’un facteur de 30% depuis deux ans».

3R est un réseau radiologique suisse indépendant, fondé il y a plus de 20 ans, dans lequel collaborent plus de 150 professionnels de la santé dont 30 médecins radiologues et une cardiologue.

( ats/nxp )