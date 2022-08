Abo Le passé pas à pas (5/8) – De Morges à Allaman, sur les pas et les plages des lacustres À l’ouest de la ville de Louis Ier de Savoie, les rives conservent les vestiges de siècles de vie des populations de l’âge du bronze. Mais pas seulement.

Le bourg de St-Prex conserve son plan adapté d’un modèle zähringien au XIII e siècle, avec l’installation des habitants sur ce petit promontoire par les chanoines de Lausanne en 1234. VQH/Philippe Maeder

Sous l’impulsion de Louis Ier de Savoie, Morges connaît un véritable essor au Moyen Âge. Quand le duc fonde la ville nouvelle en 1286, la cité occupe une position stratégique, sur la route du col du Grand-Saint-Bernard et sur l’un des débouchés des axes traversant le Plateau. Très vite, Morges devient la résidence saisonnière de la cour de Savoie et le siège d’une châtellenie. Au Moyen Âge, une solide enceinte protège la vieille ville, dont le tissu suit une trame orthogonale organisée autour de deux axes parallèles: la Grand-Rue et la rue Louis-de-Savoie.