Histoire familiale – De Moscou à Sauvabelin, la folle odyssée des Diserens Un livre raconte la saga de Jules Diserens, parti faire fortune en Russie avant de se lancer dans de ruineuses aventures immobilières sur les hauts de Lausanne. Gregory Wicky

Le château du Signal, achevé en 1902, fut construit par Jules Diserens pour y loger sa famille. David Bowie y vécut quinze ans et le quitta en 1997, date de cette photo. Sabine Papilloud / VQH

De belles bâtisses nimbées de mystère, il y en a quelques-unes dans le canton. Dans ce registre, peu rivalisent avec le château du Signal, à Lausanne. Érigé au tournant du XXe siècle, connu pour avoir été la résidence de David Bowie dans les années 1980 et 1990, le somptueux manoir laisse apercevoir ses hautes fenêtres et sa tourelle Belle Époque derrière de grandes grilles dans les hauteurs de Sauvabelin. Or, si une légende tenace veut que la demeure ait été bâtie pour un prince russe, un livre paru récemment* nous apprend que c’est un homme au patronyme bien de chez nous qui la fit ériger, comme plusieurs ambitieuses constructions alentour. Il se nommait Jules Diserens.