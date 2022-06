Ville de Lausanne – De multiples festivités auront lieu en marge du Tour de France Sept places accueilleront des animations gratuites du 8 au 10 juillet, annonce la Ville mercredi. Environ 60’000 visiteurs sont attendus.

La Ville de Lausanne organise de nombreuses animations en marge de l’arrivée du Tour de France le 9 juillet. Elle a notamment installé un vélo géant au rond-point de la Maladière. (Photo d’illustration) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Lausanne organise un week-end de festivités en marge de l’arrivée des cyclistes du Tour de France le 9 juillet. De nombreuses animations inviteront à célébrer le vélo sous toutes ses formes. La Ville qui attend 60’000 visiteurs recommande d’anticiper ses déplacements.

Sept places accueilleront des animations gratuites qui débuteront le vendredi 8 juillet pour s’achever le dimanche 10. «Nous avons souhaité un programme festif qui rassemble toute la population, des enfants aux seniors, en mêlant culture, gastronomie du terroir et découvertes sportives», a relevé la municipale.

Bastringue à Ouchy

Si toutes les places disposeront d’écrans géants sur lesquels suivre le Tour, chacune proposera un programme différent. La place de la Navigation à Ouchy offrira notamment des concerts gratuits les trois soirs avec ABBA For Ever ou le chanteur humoriste MC Roger, a annoncé Patrice Schaub, directeur du comité d’organisation.

Le public pourra participer à des ateliers de réparation de vélos, tester des bicyclettes rigolotes et se défier sur le pumptrack de l’Année du vélo. Des cours de zumba géants seront proposés en matinée le samedi et le dimanche. Quelque 500 glaces gratuites seront distribuées, a-t-il détaillé.

Cyclisme au féminin

Au chapitre sportif, le vendredi soir verra arriver le peloton des cyclistes féminines qui auront parcouru tout ou partie de l’étape Dôle – Lausanne. Les quelque 100 femmes attendues sont réunies par l’association «Donnons des Elles au vélo» ainsi que par la Ville de Lausanne et son ambassadrice Marjorie de Goumoëns. Les inscriptions sont encore possibles, a souligné Emilie Moeschler.

Au centre-ville, le marché est maintenu le samedi. Les rues s’animeront dès 10h au rythme des orchestres, artistes et spectacles de rue. A Saint-François, une septantaine de drôles de vélos permettront de tester l’équilibre des jeunes et des moins jeunes. A Beaulieu, un public familial pourra profiter gratuitement de plus de 5000 m2 d’activités extérieures et intérieures, dont des initiations et ateliers vélos pour les enfants.

Une grosse bataille

Entre le Stade Olympique de la Pontaise et la ligne d’arrivée, le public pourra assister aux derniers efforts des cyclistes et ressentir au plus près les frissons de la course et l’intensité d’une arrivée d’étape (samedi dès 17h15). «Ce sera une grosse bataille pour prendre le maillot jaune», a estimé Patrice Schaub.

Et de rappeler que certains amateurs vont s’installer sur place dès 6h le matin afin de ne rien manquer du spectacle. Composée de 600 personnes et 150 véhicules, la caravane du Tour passera, quant à elle, dès 15h45 environ.

Transports publics

La Ville s’attend à recevoir un public nombreux, provenant de toute la Suisse, mais aussi des pays voisins, de Belgique ou d’Angleterre. Emilie Moeschler l’a répété: de grosses perturbations de circulation sont prévues et les transports publics sont à privilégier.

Un parking de 100 places est notamment prévu à Mex chez Bobst. De là, des navettes permettent de rejoindre le LEB et d’arriver au centre-ville. Côté finances, la Ville a engagé 600’000 francs et le canton 500’000 francs.

La 8e étape du Tour de France 2022 se déroule le 9 juillet entre Dôle et Lausanne, sur une distance de 186,3 kilomètres. Le lendemain, les cyclistes accompliront le trajet Aigle (VD) – Châtel (F), soit 192,9 km.

ATS

