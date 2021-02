Coronavirus à Genève – De nombreuses demandes d’aide ne sont pas assez précises Les entreprises touchées par la crise sanitaire peuvent remplir leur demande d’aide via un nouveau formulaire en ligne depuis le 3 février. Sur les 500 dossiers déjà traités, 41% étaient lacunaires et ont dû être renvoyés.

À Genève, 726 demandes ont été adressées à l’État par le biais d’un nouveau questionnaire en ligne. (Photo d’illustration) Keystone/Gian Ehrenzeller

À Genève, les entreprises touchées par la crise du Covid-19 peuvent depuis le 3 février remplir leur demande d’aide par le biais d’un nouveau formulaire en ligne. Mieux vaut être précis, faute de quoi il faudra revoir sa copie. Sur les 500 demandes déjà traitées, 41% étaient lacunaires.

Au total, 726 demandes ont été adressées à l’État par le biais de ce nouveau questionnaire mis en ligne, ont indiqué jeudi à Keystone-ATS les services de communication du Département du développement économique (DDE). Parmi les nombreux éléments à fournir pour décrocher les aides, figurent les bilans et les comptes 2018 et 2019, des extraits de registre du commerce et des poursuites.

Parfois les documents scannés sont illisibles, d’autres fois ce sont des numéros d’identification incorrects ou des signatures manquantes qui posent problème. Le dossier est alors renvoyé pour être complété.

Il est recommandé, mais pas obligatoire, de passer par une fiduciaire pour effectuer cette tâche. D’ailleurs, les frais de fiduciaire peuvent être couverts par les aides, relève le DDE.

Un tutoriel

La Fédération des entreprises romandes Genève (FER) avait anticipé ces difficultés en mettant en ligne un tutoriel qui explique étape par étape comment procéder. Les questions qui surgissent actuellement concernent plutôt des précisions sur les conditions d’obtention des aides, indique jeudi la FER qui salue l’arrivée de ce nouveau dispositif.

Le nouveau programme de soutien prévoit des aides financières à fonds perdus pour les entreprises genevoises qui ont fait l’objet d’une fermeture de plus de 40 jours depuis le 1er novembre 2020 ou qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires de 25% ou plus durant l’année 2020. La procédure a été simplifiée via un formulaire unique en ligne.

ATS