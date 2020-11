Interférences à Morges – De nombreuses oppositions contre un projet d’antenne 5G La mise à l’enquête de la transformation d’une installation de communication dans le quartier de la Grosse-Pierre a fait réagir les habitants. Julien Lambert

Quelques habitants du quartier, dont l’ancien syndic Éric Voruz, ont déposé vendredi 20 novembre leur opposition accompagnée de plus de 230 signatures. Julien Lambert

Des oppositions, le dossier de mise à l’enquête d’une antenne 5G à Morges n’en manque pas. Combien? «Pas mal», nous répond-on au Service de l’urbanisme. En les consultant, on constate effectivement qu’elles se comptent en dizaines. Preuve que le sujet est sensible et fait réagir la population.

Une opposition – munie de plus de 230 signatures – témoigne de cette mobilisation pour lutter contre cet outil de dernière génération. Un petit groupe d’habitants du quartier de la Grosse-Pierre – où est prévue l’installation – a ainsi déposé vendredi 20 novembre ses griefs accompagnés des nombreuses griffes. «On ne dispose pas du recul nécessaire pour apprécier si cette technologie est dangereuse ou pas pour l’homme», expliquent les citoyens, qui ont bien l’intention de tout faire pour empêcher Salt et Swisscom d’arriver à leurs fins. «Dans ce contexte, il est urgent d’attendre!» ajoute l’un d’entre eux.