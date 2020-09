États-Unis – De nouveaux incendies dévastent la Californie Alors que de nombreux incendies ne sont pas encore maîtrisés en Californie, deux nouveaux puissants feux se sont déclarés dans le nord de l’État.

Les incendies qui se sont déclarés ce week-end dans le nord de la Californie, faisant au moins trois morts et provoquant l’évacuation de dizaines de milliers de personnes, continuaient de se propager mardi et ne devraient pas être totalement maîtrisés avant plusieurs semaines, selon les secours.

La surface brûlée par l’incendie baptisé «Glass Fire», qui s’est déclaré dimanche au cœur d’une des plus prestigieuses zones viticoles des États-Unis, dans les comtés de Napa et Sonoma, a triplé en l’espace de 24 heures pour atteindre 17’000 hectares mardi matin. Le brasier n’était pas contenu mardi malgré les quelque 1500 pompiers déployés pour le combattre, a souligné un porte-parole des pompiers de Californie. «Ce matin, 80 maisons avaient été détruites dans les deux comtés» concernés, a-t-il ajouté.

Les flammes ont également détruit ou endommagé plusieurs exploitations viticoles de la célèbre Napa Valley, située à moins de 100 km de San Francisco, comme le Chateau Boswell ou le domaine Newton Vineyard, tous deux situés sur la commune de St. Helena. Le «Restaurant at Meadowood», classé trois étoiles au guide Michelin, a également été totalement rasé par l’incendie, selon des images diffusées par des médias locaux.

Des dizaines de milliers de personnes, dont l’intégralité des habitants de la petite ville voisine de Calistoga, sont soumises à des ordres d’évacuation. «On dirait qu’une bombe a explosé. Les arbres s’embrasaient comme des allumettes», a affirmé au journal «San Francisco Chronicle» un résident de Calistoga, Joe Ortega, 61 ans.

«Encore imprévisible»

«L’incendie est encore imprévisible. Il se déplace rapidement et nous voulons que vous soyez prêts», a lancé lors d’une conférence de presse le shérif du comté de Sonoma, Mark Essick. «Si vous êtes soumis à un ordre d’évacuation, s’il vous plaît prenez vos affaires, vous devriez être partis. Si vous êtes dans une zone en état d’alerte, nous vous demandons de tenir prêts vos sacs et vos kits d’urgence», a insisté le shérif.

Au beau milieu de la nuit de dimanche à lundi, 4500 habitants d’une zone résidentielle pour personnes âgées du comté de Sonoma avaient ainsi dû embarquer dans des cars municipaux afin d’être transportés en lieu sûr. Pour le chef des pompiers de Santa Rosa, plus grande ville du comté de Sonoma dont les abords sont désormais menacés par le «Glass Fire», il faudra des semaines pour en venir à bout. «Ça va être plutôt long, et ça va être pénible», a prévenu Tony Gossner.

Dans la région, le traumatisme des incendies dévastateurs qui avaient tué 44 personnes et carbonisé des milliers de bâtiments est encore frais, et les évacuations sont devenues une routine quasi saisonnière. Plus au nord, dans une zone isolée et escarpée du comté de Shasta, le «Zogg Fire» s’est lui aussi déclaré dimanche. Il avait parcouru mardi matin plus de 16’000 hectares et n’était pas contenu lui non plus.

La cause des deux incendies, attisés par des vents forts et très secs qui soufflaient dans la région le week-end dernier, reste encore indéterminée mais les scientifiques soulignent le rôle du changement climatique, qui aggrave une sécheresse chronique et provoque des conditions météorologiques extrêmes dans l’ouest des États-Unis. En Californie, plus de 8100 feux se sont déclarés depuis le début de la saison, dévastant 1,5 million d’hectares au total.

