Augmentation des prix – De nouveaux timbres sont disponibles au guichet de La Poste Le géant jaune avait annoncé cette augmentation du prix des lettres en août. Il s’agit de la première en 18 ans.

Les nouveaux timbres étaient disponibles en ligne depuis le 13 décembre. Environ 1,5 million ont déjà été commandés. KEYSTONE/Peter Klaunzer

De nouveaux timbres sont disponibles depuis lundi au guichet de la poste. Ils ont été mis sur le marché en prévision de l’augmentation du prix des lettres – de 10 centimes pour le courrier A et de 5 centimes pour le courrier B – effectives dès janvier.

Des paysages fluviaux, comme l’Aar et le Val Verzasca, sont représentés sur les timbres, a indiqué un porte-parole de la Poste à l’agence de presse Keystone-ATS. D’une valeur de 5, 10 et 20 centimes, ces timbres plus chers sont émis en vue de l’augmentation des courriers A (1,10 franc) et B (90 centimes). Le prix des colis reste, lui, inchangé.

Lire aussi: Abo Centre de tri de Daillens Des surhommes pour porter les colis à La Poste Abo Faux timbre d’artiste S’il te plaît, dessine-moi un timbre Environ 1,5 million des nouveaux timbres, disponibles en ligne depuis le 13 décembre, ont déjà été commandés, selon la porte-parole de La Poste. Les courriers affranchis avec des anciens timbres seront tolérés en janvier, mais la différence sera facturée dès février, a-t-elle précisé. Pas d’augmentation en 18 ans La Poste avait annoncé cette augmentation du prix des lettres, décidée en accord avec le Surveillant des prix, en août. Il s’agit de la première depuis 18 ans.

À ce sujet: Abo Timbres plus chers dès 2022 La hausse des tarifs postaux est la troisième en trente ans Elle doit permettre à La Poste d’assurer la distribution des lettres dans toute la Suisse au même coût, avait annoncé le directeur général de La Poste Roberto Cirillo. L’organisation de protection des consommateurs alémanique, la SKS, s’était, elle, montrée critique vis-à-vis de cette hausse.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.