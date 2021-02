Covid et fermetures – De nouvelles aides financières à Vevey La Ville d’images débloque de nouveaux crédits pour les entreprises victimes de la 2e vague et exempte les restaurants à terrasses et les marchands des taxes 2020. Le sport et la culture pourraient suivre. Karim Di Matteo

Vevey débloque de nouvelles aides pour lutter contre les effets économiques du coronavirus sur le territoire communal. CHANTAL DERVEY

Vevey a porté à un total de 3,7 millions son aide aux victimes économiques du Covid. L’effort des collectivités dans le contexte de la pandémie a en effet augmenté de 750’000 francs jeudi dernier. Validés à la quasi-unanimité par le Conseil communal, ceux-ci seront destinés aux «établissements contraints à la fermeture lors de la 2e vague» – en particulier les secteurs de la restauration et des loisirs – qui n’ont pas pu bénéficier d’une des aides cantonales. Vevey prévoit un montant maximal de 5000 francs par établissement ayant dû renoncer à leur activité «entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020».

Taxes annulées

Dans un communiqué daté de lundi, la Municipalité de Vevey a en outre annoncé «exempter tous les exploitants de terrasses situées sur le domaine public communal de la taxe pour l’année 2020» (75’000 francs pour la Ville) et de faire un geste pour les marchands réguliers du marché de Vevey: ceux-ci seront «exemptés des émoluments pour l’année 2020 relative aux abonnements annuels» (54’000 francs).

Ces trois sommes s’ajoutent aux efforts déjà consentis: les 2,5 millions d’aide aux entreprises décidés en deux temps en juillet et décembre 2020, ainsi que l’opération BienWenue, ce WelQome à la sauce veveysanne qui permet aux clients de profiter d’un rabais de 20% et aux commerçants locaux d’une plus-value de 10% lors du remboursement. Coût de l’opération: 352’000 francs. Les 100’000 bons partis en vingt-deux jours sont à dépenser avant la fin de l’année dans 250 commerces partenaires.

Encore 300’000 de plus?

L’aide globale pourrait monter à 4 millions lors du prochain Conseil communal du 18 mars. Ce dernier se penchera sur un crédit de 300’000 francs pour «le soutien et la relance des activités des milieux associatifs et professionnels de la culture et du sport veveysans».