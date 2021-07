La pluie va continuer de tomber – De nouvelles fortes intempéries ce lundi soir en Suisse Deux épisodes d’intempéries vont avoir lieu durant la semaine. Des fortes précipitations et d’éventuels orages auront lieu lundi soir, puis jeudi.

Le débit de nombreux cours d’eau a fortement augmenté ces derniers jours en Suisse à cause des précipitations, comme sur le cliché celui de la rivière Ticino. KEYSTONE

Le beau temps n’est toujours pas au rendez-vous en ce début de semaine.

Un front froid va traverser la Suisse entre lundi soir et mardi, ce qui va amener à de fortes précipitations dans presque tout le pays, avec parfois des orages violents.

Une alerte de danger de pluie de niveau 3 (sur 5) a été émise par MétéoSuisse pour une grande partie de la Suisse lundi. Le Tessin est touché par une alerte pour des orages de niveau 3 également.

Navigation interrompue

La navigation sur les lacs de Thoune (BE) et de Brienz (BE) sera également interrompue dès mardi en raison du niveau élevé des eaux. Cette mesure va rester en vigueur au moins jusqu’à vendredi, a indiqué lundi la compagnie BLS.

Lundi après-midi, le niveau du lac de Thoune était à 11 centimètres de son niveau de crue, fixé à 558,30 mètres. La situation semblait moins préoccupante pour le lac de Brienz qui était à 51 centimètres de son seuil d’alerte, selon la carte des dangers du canton de Berne.

Danger de crues

La société de navigation du lac de Bienne a, elle, annoncé qu’aucun bateau ne circulait sur l’Aar entre Bienne et Soleure (SO) en raison du niveau élevé des eaux. Le bulletin de vigilance dangers naturels de la Confédération a émis lundi un fort danger de crues (degré 4 sur 5) pour le lac de Thoune et danger marqué de crues (degré 3) pour les lacs de Brienz et de Bienne.

Le lac des Quatre Cantons a aussi été placé en degré de danger 4. La ville de Lucerne se prépare à une montée des eaux. Les pompiers ont disposé des sacs de sable pour prévenir des inondations. La Reuss du lac des Quatre Cantons à l’embouchure de la Kleine Emme suscite aussi l’inquiétude des autorités.

ATS/Sonia Imseng

