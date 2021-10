Réseaux sociaux – De nouvelles fuites menacent l’empire Facebook À quelques jours de la publication de ses résultats trimestriels, le géant américain doit faire face à de nouvelles révélations bien embarrassantes. Olivier Wurlod

À quelques jours de la présentation des résultats trimestriels de Facebook , les foyers s’accumulent et menacent l’ e mpire fondé par Mark Zuckerberg. AFP

Depuis le 3 octobre dernier, suite à un passage détonnant dans l’émission «60 minutes» de la CBS, un visage a fait le tour de la planète: celui de Frances Haugen. Ancienne chef de produit chez Facebook, la jeune femme a en effet livré aux médias des milliers de documents confidentiels et d’études internes dans lesquels on découvre notamment que le géant des réseaux sociaux fait peu pour protéger la santé mentale des adolescents.

À quelques jours de la présentation de résultats trimestriels très attendus, les fuites s’accumulent et menacent l’empire fondé par Mark Zuckerberg. Durant le week-end, la presse anglo-saxonne a non seulement publié toute une série de nouveaux documents corroborant le témoignage de Frances Haugen, mais aussi révélé l’existence d’un second lanceur d’alerte.