Mesures sanitaires – Nouvelles manifestations contre les mesures anti-Covid à Genève et Zurich Plus d’un miller de personnes à Genève et plusieurs centaines à Zurich ont défilé samedi après-midi contre les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Les Freiheitstrychler ont ouvert le cortège des manifestants contre la loi covid samedi après-midi à Genève. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Des manifestations contre les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont eu lieu samedi après-midi à Genève et à Zurich. Les opposants étaient plus d’un millier à défiler à Genève et plusieurs centaines à Zurich.

Emmené par une trentaine de sonneurs de cloches «Freiheitstrychler», le cortège de Genève a quitté la Place Neuve pour rejoindre la Place des Nations. Les manifestants, au cri de «Liberté, liberté!», ont longuement parcouru les rues basses. Ils ont mis en garde «contre la discrimination, la surveillance de masse et la vaccination forcée".

Plusieurs orateurs ont fustigé la loi Covid soumise en votation le 28 novembre, dénonçant un durcissement dangereux. Ils s’en sont pris aux «mensonges» des autorités au sujet de la crise sanitaire. Un des représentants du Grand Eveil genevois, une association à l’origine de ce rassemblement, a félicité les manifestants qui osent s’opposer aux mesures de lutte «débiles».

A Zurich, ils étaient plusieurs centaines à manifester contre les mesures prises dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Plusieurs orateurs ont aussi critiqué les médias qui diffusent un message de peur au lieu d’une approche critique des décisions des autorités.

La manifestation qui bénéficiait d’une autorisation, s’est d’ailleurs déroulée dans un parc à côté des studios de la radio-télévision SRF. Elle était organisée par le groupe «Bildung für alle» (Formation pour tous) qui s’oppose à l’obligation du certificat Covid dans les hautes écoles.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.