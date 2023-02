Le développement et la démocratisation des outils technologiques ont un impact sociétal évident. Le dernier rapport sur les pratiques du digital, publié en janvier 2023 sur le site datareportal.com, indique qu’en Suisse, on passe en moyenne 5 h 38 par jour sur internet. Parmi les 465 pages de ce rapport, on apprend que la raison principale d’utiliser internet est la recherche d’informations. À l’instar de nombreux autres domaines, l’immobilier est directement impacté par ces pratiques.

«Aujourd’hui, le réflexe premier pour acheter ou louer un bien immobilier est de consulter internet. Les plateformes de mise en relation entre vendeurs et acquéreurs sont nombreuses.» Vincent Leroux, président du SVIT Romandie

Aujourd’hui, le réflexe premier pour acheter ou louer un bien immobilier est de consulter internet. Les plateformes de mise en relation entre vendeurs et acquéreurs sont nombreuses. De même, on a vu arriver ces dernières années de nouvelles agences offrant des prestations en ligne: visite virtuelle, contrat de bail digital… Et les agences historiques se sont adaptées: présence en ligne via un site internet, publications sur les réseaux sociaux…

Prestations professionnelles

Ces nouvelles pratiques ne doivent pas faire oublier l’essentiel de nos métiers: assurer la sécurité et la conformité de toute transaction immobilière par le biais de prestations professionnelles et d’un conseil avisé. Car louer, vendre ou acheter un bien immobilier est toujours un acte empreint d’émotions ayant des implications financières importantes pour toutes les parties concernées.

Depuis plus de vingt ans, la SVIT School forme les professionnels de l’immobilier. Attentive à proposer des cursus adaptés aux besoins du marché, elle lance cette année un nouveau cours de douze jours dédié à la commercialisation immobilière. Un parcours visant à former les gestionnaires en commercialisation d’immeubles de demain afin d’offrir le niveau de professionnalisme indispensable pour un acte aussi important que l’investissement dans un nouveau logement.

