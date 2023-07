Économies d’énergie – De nuit, Estavayer restera plongée dans le noir Une élue demandait que les noctambules puissent voir plus clair en rentrant chez eux. L’Exécutif broyard dit non. Frédéric Ravussin

Qu’ils soient à pied, en deux-roues ou en voiture, les noctambules staviacois devront être prudents sur le chemin du retour. L’Exécutif ne fera pas machine arrière et maintient l’extinction de l’éclairage public chaque nuit, de minuit à 5 h. Et ce, malgré la demande d’une élue centriste lors de la dernière séance de l’organe délibérant.

Anne Meyer Loetscher aurait souhaité que les autorités prennent les mesures les plus adaptées «entre sécurité et économie d’énergie»: «À l’heure où la saison est propice à une vie nocturne active, je pense que la nuit devient parfois dangereuse. À pied, même si l’on se munit d’une lampe de poche pour ne pas s’achopper à des bords de trottoir, on ne se sent pas en sécurité. Tout comme, surtout, les automobilistes qui se retrouvent parfois face à des jeunes quelque peu dissipés sur la chaussée», estime-t-elle.

«Nous avons effectué quelques aménagements dans des endroits particuliers, comme la place Nova-Friburgo.» Carole Raetzo, conseillère communale chargée de l’Énergie

Mis en place en octobre dernier dans le contexte d’un hiver 2022-2023 sur lequel planait la menace d’une pénurie d’électricité, le concept global a depuis été quelque peu aménagé. «On essaie de trouver le bon équilibre, en mettant en place un éclairage qui s’enclenche grâce à des détecteurs de présence dans certains endroits particuliers, comme la place Nova-Friburgo par exemple», souligne Carole Raetzo, conseillère communale (soit municipale dans le canton de Fribourg) chargée de l’Environnement et de l’Énergie.

Au tour des enseignes

Et si passages pour piétons et giratoires sont légalement tenus d’être éclairés, il n’en est rien du reste des voies de circulation. Bien au contraire. Le 1er juillet, une modification de la loi sur l’énergie est entrée en vigueur dans le canton de Fribourg. «Elle impose une extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 h. On ne pourrait donc pas changer la décision que nous avons prise», reprend l’édile, qui précise en outre n’avoir reçu que peu de retours négatifs à ce propos.

À vrai dire, Estavayer va même aller plus loin dans la direction prise voilà neuf mois. À la rentrée d’automne, l’Exécutif va travailler avec les entreprises pour qu’elles éteignent leurs enseignes lumineuses à partir de minuit.

