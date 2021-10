Portrait de Clarisse Dromain – De Paris à Lausanne pour relever de nouveaux défis Radiologue, médecin-cheffe au CHUV et professeure ordinaire, la Française formée à l’Institut Gustave-Roussy se bat tous les jours contre le cancer. Francine Brunschwig

Clarisse Dromain, professeure ordinaire à l’UNIL et médecin spécialiste en imagerie oncologique, pose ici sur son voilier à Vidy. Odile Meylan/24heures

Le grand saut. C’est ce que Clarisse Dromain n’a pas hésité à faire en 2016 lorsqu’elle a quitté sa maison dans la verdoyante vallée de Chevreuse, à 25 kilomètres de Paris, et son poste de cheffe du Département d’imagerie médicale à l’Institut Gustave-Roussy, après quinze ans d’une brillante carrière au sein du prestigieux hôpital parisien. Le premier centre européen de lutte contre le cancer – 46’000 patients vus chaque année – a récemment été classé cinquième meilleur hôpital de cancérologie au monde, selon le magazine «Newsweek».

L’offre est venue du CHUV à Lausanne: l’hôpital universitaire vaudois souhaitait recruter Clarisse Dromain pour bénéficier de ses compétences en imagerie diagnostique digestive, sa spécialité. Mais aussi, plus généralement, pour développer l’imagerie oncologique et gérer la mise en place des critères pour l’évaluation de la réponse tumorale aux thérapies, et plus spécifiquement aux traitements par immunothérapie: autant de domaines dans lesquels l’Institut Gustave-Roussy est à la pointe et que Clarisse Dromain a contribué à optimiser.