Tendance post-Covid – De plus en plus de jeunes Japonais sont accros au masque De nombreux ados continuent à porter le masque pour dissimuler leurs émotions ou leur visage, dont ils ont honte. En termes de santé mentale, cette protection fait aussi des ravages chez les plus petits. Bernard Delattre - Tokyo

Dans l’archipel, les psychologues s’alarment du nombre grandissant de préadolescents qui développent une addiction pathologique au masque. AFP

Pour ces deux Tokyoïtes de 12 ans, pas question de tomber le masque. «J’ai horreur de mon visage, ça me soulage de le cacher, confie Yusuke. Grâce au masque, le regard des autres me pèse moins, ce qui me permet de me concentrer sur ce qui m’importe le plus, mes études.»