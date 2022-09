Rentrée littéraire – De Proust à Harry Potter, lire, ça n’a pas de prix Alors que la saison des prix littéraires bat son plein, Sarah Sauquet inventorie «Les 1000 livres qui donnent envie de lire». Explications. Cécile Lecoultre

La Française Sarah Sauquet, auteure des «1000 livres qui donnent envie de lire» (Éd. Glénat). Nicolas Auproux

À chaque rentrée des classes, près de 500 livres sont publiés, avalanche éditoriale suivie du lancement d’une chasse aux trophées littéraires, de Goncourt en Renaudot, etc.

La Française Sarah Sauquet vient gonfler les piles avec «Les 1000 livres qui donnent envie de lire». Professeure depuis quinze ans, créatrice du blog «Un texte, un jour», cette femme de lettres indécrottable avait envie d’une anthologie qui sorte des sentiers académiques et vibre avec les grands textes en cassant les filières habituelles.

«Longtemps, j’ai tweeté de bonne heure», paraphrase-t-elle, avec Marcel Proust lorgnant du côté de chez Swann. «Je ne crois pas à une désaffection de la lecture, voyez les ados dévorer les mangas et les BD. Je constate par contre que leur entrée dans le classique est plus difficile. D’un autre côté, toute une littérature jeunesse s’offre à eux. En fait, les jeunes générations lisent de manière différente.»

«Somerset Maugham le disait, il y a des histoires «qui vous écrivent». C’est un mystère.» Sarah Sauquet, historienne

L’humour et la fantaisie de l’ouvrage, loin des poussiéreuses réminiscences scolaires qui ont dégoûté plus d’un élève de la lecture, n’empêchent pas le sérieux. De la magie du titre à la mise en scène sur les réseaux, des auteurs aux genres explorés, une classification inédite s’opère, rafraîchit les poncifs, accueille les bleusailles.

«Mais je reste convaincue de l’intemporalité et de l’universalité de classiques parfois datés de six siècles! Bien plus que par des formules branchées, je veux le montrer par le texte. Sans le tronquer, exposer la langue travaillée de Ramuz, de Bernanos, etc.» Et même celle de Joël Dicker, Goncourt des lycéens et Grand Prix de l’Académie française il y a 10 ans avec «La vérité sur l’affaire Harry Quebert».

Comme traceurs dans les bibliothèques du monde entier, Sarah Sauquet a choisi les trois axes «Plaire, instruire, émouvoir» définis par Aristote comme principes fondateurs de la rhétorique.

«Par hasard, France Télévisions a publié cet été un grand sondage sur les 50 livres préférés des Français. Du grand public bien sûr mais j’y ai aussi retrouvé beaucoup de classiques cités dans mon propre livre, Orwell, Dumas, etc. J’y vois le même goût de la diversité.»

Plaire, la grande règle

Dans ce palmarès, Alain Damasio côtoie Albert Camus, Virginie Grimaldi s’encanaille avec Victor Hugo ou Romain Gary. Sans s’autoriser de tels extrêmes, «Les 1000 livres…» navigue du populaire au traditionnel. Molière ironisait sur «la grande règle de toutes les règles, plaire».

Mais existe-t-il un profil du best-seller? «J’espère que non! Il y a autant de livres que de lecteurs, c’est un lien qui se crée dans un espace de totale liberté mentale. Somerset Maugham le disait, il y a des histoires «qui vous écrivent». C’est un mystère.»

La chasse aux trophées littéraires est ouverte Afficher plus C’est une vieille tradition et le point culminant de la rentrée littéraire, les jurys Goncourt et Renaudot dévoilent leurs palmarès en quasi simultané, le premier mardi de novembre à Paris. Pour l’anecdote, Théophraste Renaudot créait le prix homonyme en 1926 avec dix critiques lassés comme lui d’attendre le verdict de l’Académie. Au fil des éditions, chaque prix a voulu s’imposer. L’Académie Goncourt a ainsi pris un temps d’avance en donnant mardi ses quinze finalistes, parmi lesquels la Valaisanne Sarah Jollien-Fardel. Hier mercredi, les jurés Renaudot annonçaient leurs favoris, copiant notamment leurs collègues sur «Taormine» d'Yves Ravey, et «La vie clandestine» de Monica Sabolo, romancière «un peu» genevoise par son éducation. Ils récupéraient aussi la maison Grasset, totalement éclipsée chez Goncourt, grâce aux romans de Claudie Hunzinger («Un chien à ma table»), Simon Liberati («Performance») et Laurence Nobecourt («Opéra des oiseaux»). Verdict le 3 novembre. CLE

Pourtant, les lauréats des Goncourt et autres prix sont assurés de gros tirages. Mécanisme de commercialisation éphémère, effet de mode hypocrite? «Au-delà de ces contingences, les prix accompagnent les romanciers. J’achève «Trois sœurs» de Laura Poggioli, publié chez un petit éditeur, L’Iconoclaste, tout juste salué par le Prix Envoyé par La Poste, rien que ça le fait remarquer.»

Pas dupe, Sarah Sauquet sourit à l’image du Goncourt offert sous le sapin comme une boîte de chocolats. «Mais voyez «L’anomalie», primé en 2020, ce livre a plu à des gens qui ne lisaient pas du tout!» (Ndlr: 1,2 million d’exemplaires vendus à ce jour, un record.)

Pour cette mordue du papier, le livre reste l’antidote à un monde pris d’épilepsie convulsive du «tout, tout de suite». «C’est une évasion, un refuge, un privilège du «temps long». Et quel bagage émotionnel extraordinaire! En ce sens, ma sélection est caduque: qui serais-je pour prescrire les 1000 livres à lire? C’est pour cette raison que dans mon titre j’ai préféré la notion d’enthousiasme, un terme dont l’étymologie renvoie à «être possédé par un dieu.»

Un livre qui donne envie, effectivement. DR

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

