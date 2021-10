Conflit familial – «De quel droit peut-on forcer un couple à vivre séparé?» Contre l’avis de son mari Jacques Estoppey, qui s’était occupé d’elle depuis son malaise, une Broyarde a été placée en EMS. Récit. Sébastien Galliker

Jacques Estoppey, devant l'EMS d'Yvonand où réside sa femme qui y a été placée de force. Elle se trouve sous la curatelle de ses filles. FLORIAN CELLA

Il l’appelle volontiers «ma colinette» ou encore «ma gaillarde». Et aux murs de l’appartement de Jacques Estoppey à Granges-près-Marnand, les photos des temps heureux en vacances avec son épouse Véronique*. Il y a plus d’une année maintenant qu’elle a été placée en EMS à Yvonand, après une curatelle imposée par la justice de paix, sur demande de ses filles. «De quel droit peut-on ainsi forcer un couple qui s’aime à vivre séparé et briser ainsi deux vies?» s’interrogeait-il récemment dans un courrier de lecteur publié par l’hebdomadaire «La Broye».