Cinq scénarios de l’apocalypse – De quelle façon l’Univers va-t-il mourir? Dans son dernier livre, l’astrophysicienne américaine Katie Mack dresse le bilan des connaissances actuelles pour imaginer la fin des temps. Vertigineux. Emmanuel Borloz

Les différents modèles prévoient la fin de l’Univers dans des dizaines, voire des centaines de milliards d’années. De quoi voir venir. Getty Images/Science Photo Libra

La fin du monde. Source quasi inépuisable de récits et de films de science-fiction, de textes philosophiques, religieux, mais aussi de théories plus ou moins farfelues, l’eschatologie – l’étude de la fin de tout – fascine. Déluge de la fin des temps, superéruption volcanique, invasion d’extraterrestres, attaque de zombies, Terre détruite par un météorite géant, virus tueur, famine mondiale, hiver nucléaire… La liste des possibles est sans fin. Choisissez votre apocalypse!

La science n’esquive pas le débat. Nombre de chercheurs planchent sur le sujet le plus sérieusement du monde. Car sur un horizon nettement plus lointain, il est une certitude: la fin de la planète bleue est inéluctable. Les cosmologistes en sont persuadés, la fin de la Terre telle que nous la connaissons est d’ores et déjà programmée. Elle interviendra dans quelque 5 milliards d’années, avec la mort du Soleil. Projetons-nous.