L’invité - De quelques causes du complotisme

Pour le complotiste, des forces occultes dicteraient la politique des nations contre les intérêts de leurs peuples. Au XIXe, le complot était «judéo-maçonique». Aujourd’hui certains dénoncent l’influence d’organisations précises: le groupe Bilderberg, la CIA, le World Economic Forum.

Récemment sont apparues des théories bien plus délirantes: des monstres à corps de lézard auraient pris les traits de nos dirigeants, la Terre serait plate, ou le parti démocrate américain constituerait un réseau pédo-sataniste. Elles révèlent jusqu’où certains esprits peuvent aller.

La pandémie et le vaccin ont à leur tour cristallisé des théories alternatives, certes plus classiques. Le Covid réunit des ingrédients propices au conspirationnisme: une portée globale, des enjeux financiers colossaux, une action étatique très puissante et parfois peu lisible. De là à penser la pharma complice d’une vaste opération de surveillance orwellienne, il n’y a qu’un pas.

«Le complotisme se nourrit de la confiance rompue.»

On peut avoir la certitude qu’un complot mondial est concrètement impossible à mettre en œuvre. Pourtant, entendant un complotiste, on se dira parfois que son intuition de départ n’est pas absolument fausse.

D’abord parce que l’histoire a connu de nombreux complots, pas mondiaux mais efficaces: de l’assassinat de César en –44, à l’éviction de Blocher en 2007.

Ensuite parce que le complotisme se nourrit de la confiance rompue. Et les raisons de perdre confiance sont aujourd’hui légion. Combien de fois encore la fiole brandie à l’ONU par Colin Powell ne discréditera-t-elle pas tout discours américain?

La Suisse et le Canton ne sont pas épargnés. Le Conseil fédéral avait promis seulement 8000 travailleurs étrangers par an en cas d’acceptation populaire de la libre circulation des personnes. Dans la réalité ce chiffre fut presque décuplé et l’erreur jamais vraiment admise. Et que dire d’une promesse électorale non tenue? Mensonge politique ou mini-complot?

Médias et méfiance

La violence extrême et répétitive que certains médias, même dépendants de l’État, ont développée contre Trump durant quatre ans a fait de ses sympathisants des parias. Pourquoi ceux-ci devraient-ils croire ces mêmes médias lorsqu’ils affirment que le vaccin contre le Covid est sans risques et nécessaire? Se nourrir à d’autres sources d’information devient leur échappatoire naturelle.

Rétablir la confiance sera difficile. La réduction de nos effectifs militaires, un enseignement civique et historique insuffisant ou la croissance démographique ont contribué à éloigner l’État du citoyen. Le sentiment d’appartenance à la communauté, de proximité avec ses dirigeants s’en est trouvé distendu. L’économie globalisée fait croire que le cadre national est superflu, sans évoquer la numérisation galopante de notre quotidien. Chacun ressent cette perte de maîtrise. Le complotiste y répond peut-être à côté de la plaque, mais il a l’avantage de chercher des réponses.

Félicien Monnier Afficher plus Président de la Ligue vaudoise

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.