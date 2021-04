Solide victoire du LHC – De quoi conforter le LHC dans ses certitudes Les Lions ont eu une nouvelle preuve samedi à Zurich (2-0) qu’ils peuvent être sacrément solides lorsqu’ils respectent à l’unisson leur feuille de route. Jérôme Reynard Zurich

Mission accomplie pour les Lausannois à Zurich, samedi soir. KEYSTONE

Le cri poussé par Tim Bozon sur son but, celui de la délivrance et de la victoire à la 58e minute de jeu (0-1), en disait long. Il y avait sans doute un peu de fierté personnelle, liée à une réalisation venue - comme celle de Lugano quatre jours plus tôt - confirmer le retour en forme du No 94, après une période compliquée ponctuée par une pige en tribunes. Et il y avait ce sentiment d’accomplissement au niveau collectif, après avoir livré une solide performance d’équipe sur la glace de Zurich et son armada offensive.

Les images de la victoire du LHC à Zurich. MySports

Le game-winning-goal de l’international français a tout simplement validé le plan de match lausannois au Hallenstadion. Et récompensé les Lions des efforts qu’ils ont répétés les uns pour les autres pour contrôler leur adversaire et offrir à Tobias Stephan (29 arrêts) son quatrième blanchissage de la saison sans qu’il n’ait à jouer les sauveurs. Sur la lignée de sa victoire de mardi à Lugano (3-1), le LHC a démontré que sa vilaine défaite de jeudi contre Ge/Servette (1-5) était probablement un accident dans cette fin de tour de qualification où il est en train de monter en puissance (7 succès en 10 rencontres). Et d’emmagasiner de la confiance. De la confiance en soi et en ce système de jeu qui fait ses preuves.

Des chiffres à l’appui

Intensité, compacité, discipline tactique, simplicité, justesse. Au niveau défensif, Lausanne - même privé de Genazzi et de Roth - a livré une prestation au goût de play-off. Le fait qu’elle ait été couronnée par une victoire et un blanchissage chez un adversaire de la trempe de Zurich ne peut que conforter les Lions dans leurs certitudes, celles qui montrent qu’ils peuvent être sacrément solides lorsqu’ils respectent à l’unisson leur feuille de route.

Le LHC s’est réveillé ce dimanche en possession des deux gardiens qui concèdent en moyenne le moins de buts par rencontre dans la Ligue (2,22 pour Boltshauser, 2,27 pour Stephan) et donc de la défense la plus imperméable du pays. Cela, alors qu’il ne reste plus qu’une journée de saison régulière à disputer, lundi à Rapperswil pour les Lausannois. Ceux-ci sont d’ores et déjà assurés de terminer dans le top 4, synonyme d’avantage de la glace en quarts de finale des play-off et de qualification pour la prochaine Champions Hockey League.

