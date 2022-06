La loi et vous – De quoi dois-je tenir compte pour la vignette autoroutière sur la moto? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. PATRICK MARTIN

En général, une vignette autoroutière est nécessaire pour chaque moto immatriculée en Suisse ou à l'étranger, à condition que vous l'utilisiez sur une route nationale soumise à la redevance.

En tant que conducteur du véhicule, vous êtes le premier responsable du paiement de la redevance, et le propriétaire le second. Avant d'emprunter une route nationale soumise à la redevance, vous devez coller la vignette directement sur le véhicule.

Contrairement à une voiture équipée d'un pare-brise, vous pouvez apposer la vignette à un endroit non visible sur une moto, mais il est interdit d'apposer la vignette sur la plaque, par exemple. Car sur une moto, vous devez apposer la vignette «sur une partie facilement accessible et non remplaçable». Cela s'applique également si vous utilisez une plaque interchangeable pour différents véhicules.

Si vous ne collez pas la vignette sur votre moto de la manière prescrite, vous risquez une amende de 200 francs suisses.

