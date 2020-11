Opération séduction – De quoi faire les Caves ouvertes à domicile Les dégustations étant ajournées en novembre, l’Office des vins vaudois propose des bons de réduction à l’achat de bouteilles. David Moginier

Le directeur de l’Office des vins vaudois, Benjamin Gehrig, FLORIAN CELLA/24 Heures

L’Office des vins vaudois et son directeur, Benjamin Gehrig, ne baissent pas les bras face à la pandémie et proposent une nouvelle opération séduction pour les vignerons qu’ils défendent. En cette année particulière, les traditionnelles Caves ouvertes – qui permettent de faire le tour des domaines du canton pour déguster – ont d’abord été repoussées et repoussées jusqu’au constat que ce ne serait pas possible.

Avec le soutien de la start-up lausannoise Smeetz, l’OVV a ensuite lancé les Caves ouvertes à la carte, un pass à 30 fr. qui permettait de sélectionner toutes les dégustations chez 220 vignerons, mais sur rendez-vous, jusqu’au printemps prochain. Un gros travail de logistique qui a abouti, avec un millier de tickets vendus. Mais le semi-confinement a ajourné les visites pour le moment.

Voici donc la nouvelle opération que lance l’OVV ce lundi, le «bon vin vaudois». Sur un principe proche de l’opération Welqome, ces bons d’achat de 100 fr. ne coûtent que 80 fr., le solde étant payé par l’OVV. Ils permettent donc de commander du vin chez les vignerons participants, soit en mode livraison, soit en mode pick-up.