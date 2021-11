Le Vaudois entraîne en Afrique – De retour à Bangui, Raoul Savoy a retrouvé le «vrai football» Rejeté en Suisse, adulé comme un dieu vivant en République centrafricaine, l’habitant de Sainte-Croix explique sa fascination pour un continent qui lui ressemble. Nicolas Jacquier

Raoul Savoy est de retour en Centrafrique. On le voit ici en discussion avec ses joueurs lors d’un match contre la Côte d’Ivoire, en octobre 2018. AFP

À 48 ans, Raoul Savoy a quitté Sainte-Croix pour poser ses valises à 5000 kilomètres du balcon du Jura Vaudois, dans un autre monde, vertige saisissant du décalage. Les voyages ne l’ont jamais effrayé. L’aventure en ballon non plus. Le voici de retour à Bangui, où, s’étant repiqué au jeu, il a retrouvé le banc des Fauves de la République centrafricaine. Pour un troisième mandat après une première expérience entre 2014 et 2015 suivie d’un deuxième passage de trois ans, entre 2017 et 2019.