De retour à l'école, les enfants étaient «calmes et sereins»

Garderies, écoles et structures d'accueil ont rouvert ce lundi en Valais, comme dans le reste de la Suisse. La situation est compliquée, demande de l’organisation et alourdit tous les gestes du quotidien, affirment les différents acteurs. Mais les enfants se montrent «calmes et sereins».

Au «petit monde» à Chamoson, on met le développement des enfants avant tout le reste. Comme ils ne sont pas porteurs du Covid-19, a répété dernièrement et à de nombreuses reprises l'OFSP, le Valais a poussé les garderies à reprendre plus intensément du service à partir du 11 mai.

«Nous n'avons jamais fermé, mais à présent on sent la pression du canton pour que l’on soulage les familles et le monde professionnel», indique Valérie Biermann, responsable de la structure d'accueil communale qui fait à la fois nurserie, crèche et unité d’accueil pour les écoliers (UAPE). Les pensionnaires ont entre 3 mois et 12 ans.

«En arrivant ce matin, le personnel était en train de mettre les marques de distanciation nécessaire au sol. Il y a aussi un distributeur de désinfectant à l’entrée», explique cette maman venue déposer tôt ces deux bambins. Elle ne portait pas de masque. Les éducateurs non plus.

«Recommandée mais pas obligatoire»

«Cette mesure est recommandée mais pas obligatoire», détaille la responsable de la garderie. Parents et éducateurs mais aussi employés entre eux s'évitent donc au mieux. «C’est compliqué et ça demande beaucoup d’organisation», relève Valérie Biermann. La situation est sous contrôle tant que tous les adultes respectent les distances entre eux, et si cela n’est pas possible, comme en nurserie, le masque est obligatoire.

«En donnant ma petite, ce matin, l’éducatrice a tendu les bras le plus loin possible pour la récupérer», témoigne cette maman. Bien sûr, les deux mètres n’étaient pas respectés mais le contact a été limité. Également psychologue du travail, la trentenaire espère que les écoliers auront droit à un débriefing complet avec leurs instituteurs et leurs camarades avant la reprise des cours comme c’est le cas pour son plus grand, ici à Chamoson.

Discussion et mise en place

Qu’elle se rassure, le service de l’enseignement cantonal a été clair à ce sujet. «Cette première semaine de reprise doit avant tout servir à discuter de la situation avec les élèves et à mettre en place les gestes barrières», explique Olivier Solioz, président de la Société pédagogique valaisanne pour les enseignants du Valais romand. Les classes ont été séparées en deux groupes: le premier sera à l’école lundi et mardi, le second, jeudi et vendredi.

Ce matin, après le passage obligé au lavabo pour se laver les mains, les écoliers ont pris place, un par pupitre, avant de s’exprimer oralement, par écrit ou par dessin au sujet de l’épidémie. «Ils étaient assez calmes et sereins», estime Olivier Solioz qui enseigne à Ardon à une classe de 6H (ex-4e primaire). «Ceux qui étaient bavards, l’étaient de nouveau. Ils ont repris leur costume d’écolier sans trop de différences, malgré la situation.»

De leur côté, les enseignants sont aussi appelés à faire le point et à noter les éléments à améliorer, souligne Olivier Solioz. Un bilan sera tiré avec le service de l’enseignement ultérieurement.

Peu d’élèves absents à Fribourg

La rentrée des écoles primaires s’est déroulée sans problème dans le canton de Fribourg. Les cas d’enfants dont les parents souhaitaient a priori ne pas les envoyer en classe étaient moins nombreux que craint. Tout comme le nombre des enseignants vulnérables.

Après deux mois d’enseignement à distance, les écoles primaires fribourgeoises ont rouvert lundi, par demi-classes, dans un premier temps, avec suffisamment d’enseignants, a indiqué à Keystone-ATS Hugo Stern, chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue française. Il y a finalement un très faible pourcentage d’enseignants vulnérables qui ne peuvent travailler en présentiel.

«C’était l’une de nos inquiétudes», a précisé Hugo Stern. Tout comme l’effectif des élèves dont les parents refusent de les envoyer à nouveau en classe par crainte de la pandémie. «Les informations fournies la semaine dernière encore ont permis de rassurer.» Même s’il faudra attendre quelques jours pour dresser un panorama chiffré de la situation d’ensemble.

Il y a aussi le cas des enfants vulnérables et celui de ceux qui vivent avec des personnes vulnérables à la maison. Ces élèves, 300 à 400 au total sur les près de 30 000 du canton, peuvent toujours bénéficier d’un enseignement à distance. Éventuellement avec des enseignants eux-mêmes vulnérables, a relevé Hugo Stern.

Vendredi, le canton de Fribourg avait annoncé les grands axes de la «rentrée scolaire». Le masque n’est ni exigé ni recommandé pour les enfants, mais si les parents le souhaitent, il peut être porté dans les transports et à l’école. L’enseignement du sport est aussi possible, mais en privilégiant certaines activités et en évitant les contacts.

«Sans problèmes majeurs» dans le canton de Vaud

Les écoles vaudoises ont accueilli à nouveau leurs élèves, par demi-classe dans une ambiance rassurante et «sans problèmes majeurs», note l'EMCC. Le matériel nécessaire était disponible partout.

Dans certains établissements toutefois, le matériel de désinfection pour les surfaces ou pour les claviers d'ordinateur n'était pas disponible en quantité suffisante. Les fournisseurs de ces produits ont assuré que la situation serait vite rétablie.

L'EMCC souligne la bonne collaboration entre les communes et les établissements, «même si des questions restent encore en suspens comme l'utilisation des salles de gymnastique, dont le nettoyage fréquent nécessite des ressources humaines supplémentaires». La hotline n'a reçu pour sa part que très peu d'appels.

