Un hôte encombrant – De retour en Bavière, Rama X pouponne ses caniches Après un an d’absence, le roi de Thaïlande est revenu habiter dans sa villa avec sa cour et ses 30 chiens. Au grand dam de l’Allemagne, qui lui réclame 3 milliards d’impôts. Christophe Bourdoiseau, Berlin

Le roi de Thaïlande Rama X à Bangkok le 5 décembre 2020. Toute critique contre la monarchie est durement réprimée en Thaïlande. AFP

Les autorités allemandes pensaient qu’il ne reviendrait plus. Du moins espéraient-elles que Maha Vajiralongkorn, dit Rama X de son nom de règne, resterait définitivement en Thaïlande pour défendre sa couronne contre les mouvements prodémocratiques dans son pays, et non plus depuis la Bavière, à quatorze heures de vol de Bangkok.

Le roi est pourtant de retour. On ne l’avait pas vu depuis un an dans sa résidence secondaire au bord du lac de Starnberg, le lieu de villégiature des riches Munichois. Selon le journal «Bild», il a atterri à Munich le 8 novembre avec un cortège de 250 personnes et… 30 caniches.