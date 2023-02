Sécurité d’approvisionnement – De retour, le froid menace-t-il nos réserves hivernales? Alors que les températures sont plus basses que d’habitude, faisons le point sur l’électricité, le gaz, le mazout et l’essence. Arthur Grosjean

Pour assurer ses besoins en courant, la Suisse a dû importer de l’électricité et faire turbiner les eaux de ses lacs de barrage. (KEYSTONE/Gaetan Bally) KEYSTONE

Pendant tout le second semestre 2022, les messages alarmistes se sont succédé. La crise énergétique menaçait, il s’agissait de prendre des mesures préventives pour éviter les coupures de courant, voire le black-out. Et on enjoignait les habitants à diminuer le chauffage de leur appartement pour contribuer à «l’effort de guerre».