Mon père a connu les années Schwarzenbach et son initiative anti-étrangers. Il était le petit dernier de la première famille espagnole de Payerne. Il n’entrait donc pas dans les plans de ce texte renfermant la Suisse sur elle-même.

Cinquante ans plus tard, je connais les années Blocher, mais, étant Suisse, je suis mieux placé. Au niveau sociétal, par contre, on a le sentiment de revivre les mêmes relents xénophobes qui fragilisent et divisent notre société, sans en comprendre réellement les objectifs.

Pour quelles raisons certains souhaitent-ils toujours empêcher les étrangères et étrangers d’entrer en Suisse, d’y travailler, d’y fonder une famille et de s’y intégrer?

«Celles et ceux qui ont dessiné notre maison, qui l’ont construite ou qui la nettoient […] sont majoritairement celles et ceux qui n’auraient pas pu rester si M. Schwarzenbach était arrivé à ses fins.»

Parce que, au contraire, si l’on réfléchit à celles et ceux qui ont dessiné notre maison, qui l’ont construite ou qui la nettoient depuis cinquante ans, ce sont majoritairement celles et ceux qui n’auraient pas pu rester si M. Schwarzenbach était arrivé à ses fins.

Et si l’on songe aux infirmières et infirmiers, aux médecins, aux nettoyeuses et nettoyeurs, aux caissières et caissiers que l’on applaudissait chaque soir ce printemps et qui nous ont permis de tenir bon dans cette période de pandémie, peu sont Suisses d’origine. Et beaucoup passaient la frontière chaque jour, parce qu’avec le salaire qui est offert pour ces métiers, dénigrés pour la plupart, elles et ils ne peuvent pas assumer un loyer proche de leur lieu de travail.

Mais l’extrême droite ne semble pas vouloir réaliser que la seule réaction adéquate serait une valorisation forte de leurs conditions de travail. Non, la solution semble être, comme elle le propose dans son initiative de résiliation, de couper toute possibilité d’immigration et toute coopération avec nos voisins. Fermons les frontières et nous serons mieux. Vraiment?

Pénurie de main-d’œuvre

Le simplisme et le populisme de cette réflexion, en plus de porter atteinte à la solidarité et à la reconnaissance qui doivent être les nôtres, nous mèneraient, aujourd’hui plus que jamais, à une pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs essentiels (santé, agriculture, commerce, construction, recherche, etc.), à une sous-enchère salariale, à la perte de connaissances pointues, faute de disposer d’un bassin de travailleuses et travailleurs suffisant, et à l’isolement de notre pays à tous les niveaux.

Vouloir résilier les accords internationaux sur la libre circulation, c’est ignorer que nous bénéficions chaque jour des travailleuses et travailleurs de l’Union européenne et de la coopération avec nos États voisins; c’est renier que notre pays s’est construit grâce à cette immigration et continue de vivre (et parfois survivre) grâce à elle.

Les épreuves que nous venons de traverser doivent nous permettre de reconnaître que l’immigration a renforcé et renforce notre société et notre économie. La seule réponse possible est donc de refuser cette nouvelle initiative isolationniste et d’améliorer les conditions de travail de certaines professions oubliées jusque-là, pour tendre vers une société plus solidaire.