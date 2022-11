Découvertes archéologiques – De vieux murs de Payerne ressurgissent au gré de chantiers Des fouilles menées en Guillermaux et sur la place du Marché ont remis à la surface d’anciens vestiges de la ville. Sébastien Galliker

Des murs probablement liés à l’ancienne grange de la Dîme ont récemment été mis au jour dans le cadre du chantier du parking de Guillermaux. JEAN-PAUL GUINNARD

Dans la mesure où le parking communal de Guillermaux se situe intégralement dans l’ancien bourg médiéval de Payerne «intra-muros», il était presque inévitable que des constructions aient occupé cet espace. Et les récentes fouilles préventives menées dans le cadre de la construction d’un étage souterrain du parking pour desservir le nouvel immeuble voisin privé ont mis au jour d’anciens murs. Il s’agit probablement de constructions liées à l’ancienne grange de la Dîme, qui a donné son nom à une impasse, dans le secteur.

«La date de construction de cet édifice, répertorié sur les plans cadastraux de 1697, 1724 et de 1779, n’est pas connue précisément.» Michel Staffoni, directeur du DEIEP

«La date de construction de cet édifice, répertorié sur les plans cadastraux de 1697, 1724 et de 1779, n’est pas connue précisément. On peut néanmoins supposer que la dîme perçue par le couvent a été accaparée par les autorités bernoises après la conquête du Pays de Vaud (1536) et qu’il remonterait au moins à cette date-là ou peu après. Il n’est pas impossible non plus que cette grange médiévale ait déjà existé sous l’autorité des prieurs», indique Michel Staffoni, directeur du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) du canton de Vaud.

Proche de la muraille

Le patron du service cantonal d’archéologie exclut ainsi que les découvertes puissent être liées à l’ancienne muraille médiévale de Payerne, dont le tracé passe non loin de là. Si les sondages ont aussi mis au jour diverses structures fossoyées, fosses de stockage, trous de poteaux ou des maçonneries plus récentes, leur état de conservation n’est pas suffisamment éloquent et pertinent pour une mise en valeur sur le site.

Selon les sondages ayant pu être effectués actuellement, le chantier de construction du parking souterrain devra toutefois encore patienter. «Nous évaluons actuellement le temps nécessaire à la fouille et à la documentation des vestiges présents», précise Michel Staffoni.

«Avec l’arrivée de l’hiver, la construction ne débutera pas avant début 2023 et il faudra compter grosso modo une année de chantier.» Roland Schaub, président de Coopelia

Autant dire que le parking ne sera pas mis à disposition pour l’été 2023, comme l’espérait la coopérative Coopelia, maître d’ouvrage. «Avec l’arrivée de l’hiver, la construction ne débutera pas avant début 2023 et il faudra compter grosso modo une année de chantier», commente Roland Schaub, président de Coopelia.

Bien que proches du tracé de l’ancienne muraille médiévale de Payerne, ces vestiges n’en faisaient pas partie. JEAN-PAUL GUINNARD

Aussi place du Marché

Un autre vestige a aussi fait l’objet de recherches ces derniers jours à quelques pas de là, sur la place du Marché. La Commune de Payerne souhaite arboriser la terrasse du Café du Marché. «Les travaux de restauration de l’abbatiale et ses abords avaient déjà permis d’identifier, sur la base d’archives et d’anciens cadastres, un certain nombre de vestiges présents dans le sous-sol de cette place, comme un ancien cimetière et des bâtiments», précise Michel Staffoni.

«Il semble avoir été érigé après la désaffection partielle du cimetière lié à l’abbatiale. Il s’agirait a priori d’une construction postérieure à la Réforme.» Michel Staffoni

En l’occurrence, un bâtiment était identifié en tant que «grange et étable» selon le cadastre de 1697. Impossible de dire quand il aurait été construit. «Il semble avoir été érigé après la désaffection partielle du cimetière lié à l’abbatiale. Il s’agirait a priori d’une construction postérieure à la Réforme (après 1536)», conclut le spécialiste.

