Un été au zénith (14/41) – De Vila Real aux pommiers de La Côte, une vie en grand écart des saisonniers Indispensables, les travailleurs étrangers affluent durant l’été. Trois employés d’un domaine d’Aubonne racontent leur routine et leurs projets, au-delà des vergers.

Dans la touffeur estivale, Tiago Alfarela, Daniel Pires et Antonio Aleixo s’occupent des rangées de pommiers, à Aubonne. Odile Meylan

Au fil des rangées de pommiers qui s’étendent à perte de vue, on peine d’abord à trouver les employés du domaine Félix, à Aubonne. Pour s’orienter, il suffit de suivre les échos chantants de discussions en portugais qui fusent au loin, entre les Gala et les Tentation.

Ce jour-là, sous un soleil de plomb dont les rayons sont atténués par le filet tendu au-dessus des arbres, quatre travailleurs saisonniers s’attellent à l’éclaircissement des branches. «On coupe les branches qui contiennent les plus petites pommes pour ne garder que les plus fortes», explique en anglais Tiago Alfarela, 30 ans, sécateur à la main.

Les saisonniers éclaircissent les branches, afin de ne garder que les plus vaillantes. Odile Meylan

Le chef du groupe, c’est sans conteste Antonio Aleixo, 55 ans. Un chapeau de paille estampillé Super Bock sur la tête, le teint cuivré, le sourire franc. Les autres en parlent avec un brin d’admiration. «Il est une inspiration pour nous», sourit Daniel Pires, son collègue de 32 ans. Avec dix étés en Suisse au compteur, le natif du nord du Portugal est loin d’atteindre les 37 années - dont 22 passées à Aubonne - que comptabilise son aîné.

Doyen de l’exploitation, le responsable Antonio Aleixo fait trois allers-retours par an pour travailler au domaine Félix. Et ce, depuis vingt-deux ans. Odile Meylan

Ce dernier raconte: «Chaque année, je fais environ trois allers-retours entre la Suisse et le Portugal. Je prends le bus, ça prend environ vingt-quatre heures porte à porte.» Depuis tout ce temps, celui qui possède des hectares de vigne et d’oliviers dans son village de la péninsule Ibérique a trouvé une forme de routine. Deux mois de labeur en Suisse, suivi de deux mois chez lui auprès de sa femme et de son fils. Et rebelote. Pendant son absence, son épouse prend soin de leur exploitation de Vila Real.

Un salaire suisse attractif

Une existence un peu déracinée, donc. «Je suis venu ici pour améliorer ma qualité de vie», précise-t-il. Ici, il peut gagner en deux mois l’équivalent de six à sept mois de salaire dans son pays. Et ce cadre correspond bien à celui qui a toujours vécu à la campagne. «Même si le travail arboricole et viticole est souvent pénible, je suis très satisfait d’être en plein air. Je ne me verrais absolument pas passer mes journées derrière un bureau.»

Antonio Aleixo entend poursuivre cette même activité jusqu’à l’âge de la retraite. «Ensuite, je compte bien voyager, me reposer et profiter», précise-t-il dans son français quasi parfait. D’ici là, le quinquagénaire peut déjà se réjouir de vacances au Brésil, prévues pour le mois d’août.

Historique d’un statut Il y a un peu plus de vingt ans, en 2002, le statut de saisonnier était aboli, au moment de l’entrée en vigueur du traité de libre circulation avec l’Union européenne. Ce statut précaire existait alors depuis 1931 en Suisse. «Il s’inscrivait dans une politique migratoire globale visant à garantir la flexibilité nécessaire aux besoins de l’économie et à lutter contre la «surpopulation étrangère», décrit le Dictionnaire historique de la Suisse. «En juillet 1963, un quota maximum annuel de saisonniers par canton est introduit. Dès mars 1974, l’octroi du permis saisonnier est soumis à l’approbation de la Police fédérale des étrangers.» Depuis 2002, on parle de deux catégories de séjours temporaires pour activité lucrative. D’une part, l’autorisation de courte durée, c’est-à-dire le permis L. Celui-ci est délivré aux personnes de l’Union européenne souhaitant séjourner en Suisse pour une durée inférieure à un an, dans un but précis. Il est renouvelable. D’autre part, les personnes soumises à l’obligation d’annonce, venant de pays de l’UE/AELE et qui peuvent travailler en Suisse au maximum 90 jours par an, sans avoir à demander une autorisation. Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être détachés en Suisse que s’ils ont été intégrés auparavant de façon durable dans le marché régulier du travail de l’un des États membres de l’UE ou de l’AELE. *Sources: Dictionnaire historique de la Suisse, site internet de la Confédération

Dans ce verger de La Côte, l’équipe de travailleurs saisonniers est formée de gaillards issus d’une petite région du nord du Portugal. Le bouche-à-oreille suffit généralement pour combler les effectifs. «À l’époque où mon père gérait le domaine, il a d’abord travaillé avec des Italiens, dans les années 60. Ensuite, cela a été au tour des Polonais pour les vendanges, puis des Portugais. Désormais, on voit souvent des gens des pays de l’Est.»

Mathieu Félix possède des pommiers et des vignes à Aubonne. Il s’entoure généralement de la même équipe de saisonniers, et ce, depuis des années. Odile Meylan

Et la famille aubonnoise s’est habituée à cette cohabitation régulière avec les employés. «En août, je suis invité au mariage de Daniel au Portugal, sourit Mathieu Félix, l’exploitant. Je les vois jouer avec mon fils depuis qu’il est bébé… Sans être devenus des amis proches, nous avons créé une relation sur le long terme.»

Les conditions de ces travailleurs qui affluent lors des pics saisonniers ont souvent été décriées, que ce soit en raison des salaires de misère, de logements de fortune et surpayés, ou tout simplement à cause de l’invisibilité générale de cette main-d’œuvre temporaire. Ici, à Aubonne, la vie semble plutôt teintée de légèreté et d’humanité. Et le fait que l’arboriculteur n’a pas hésité longtemps avant de nous recevoir n’y est sans doute pas étranger; rien ne dit qu’on soit partout si bien accueilli.

Entre routine, nature et «saudade»

Les saisonniers vivent dans une maison simple accolée à la bâtisse principale, qui comprend six chambres pour treize lits durant les récoltes. Sans être à la dure, la vie est chiche et réglée comme du papier à musique. En été, les journées débutent à 7 h 00. À 9 h 30, c’est la pause sandwich, à 11 h 45 – le déjeuner et, ensuite, retour au boulot entre 13 et 18 h, détaille Antonio Aleixo. Les pauses se font dans un petit réfectoire du complexe d’habitation.

L’été semble parfois long à Tiago Alfarela, 30 ans. «En dehors des heures de travail, je scrolle beaucoup sur TikTok, je joue au foot et je vais parfois boire un verre à Lausanne…» Odile Meylan

Pour les plus jeunes, comme Tiago Alfarela, 30 ans, ces semaines passées dans la campagne morgienne comportent une part de solitude. «On a une certaine nostalgie du pays et de nos proches, forcément, raconte-t-il, sécateur dans la main. Mais pendant nos jours de congé (ndlr: le samedi après-midi et le dimanche), cela m’arrive régulièrement d’aller boire un verre à Lausanne, jouer au foot, ou partir me promener dans la région avec les collègues. Je passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux… car c’est vrai que souvent, je m’ennuie un peu.»

Le trentenaire effectue son premier été dans le secteur agricole. Il avoue être encore en train de «se chercher professionnellement», et a déjà prévu de travailler la deuxième partie de l’été dans le bar d’une piscine de son pays d’origine.

Le travail temporaire en chiffres En août 2022, on comptabilisait 2800 personnes actives étrangères avec permis L dans le canton de Vaud, toutes professions confondues. Il s’agissait à 27% de Français, 16% de Portugais, 9% d’Espagnols et 8% d’Italiens. À la même période, on recensait 7200 travailleurs sans permis, soumis à l’obligation de s’annoncer à leur arrivée. Ce qui a représenté 1% de l’emploi vaudois sur l’année 2022, relève Statistique Vaud. 900 d’entre eux évoluaient dans le secteur agricole. Le secteur agricole et sylvicole connaît deux grands pics annuels d’affluence de travailleurs de moins de 90 jours. Le premier survient en octobre ou en septembre, lors des vendanges. Le second arrive entre juin et juillet, lorsque le travail aux champs est particulièrement exigeant. Par exemple, les statistiques à l’échelle vaudoise indiquent que, dans ce secteur, on a compté 139 travailleurs durant le mois de janvier 2022, 1600 en juin, 1400 en juillet et 2698 en septembre. La représentation des nationalités a largement évolué au fil des ans. Dans les années 60, il y avait une majorité d’Italiens. Entre les années 70 et 80, il s’agissait essentiellement d’Italiens et d’Espagnols. Le «boom» des travailleurs du Portugal est arrivé dès les années 90. Le pic de saisonniers a eu lieu en 1963, soit bien avant que ce statut ne soit abrogé. À la fin août, on avait dénombré 18’822 individus dans le seul canton de Vaud. Les personnes séjournant temporairement en Suisse pour une activité lucrative sont à 75% des hommes, selon une étude menée il y a une dizaine d’années par la Commission fédérale pour les questions de migration. *Source: Statistique Vaud, Commission fédérale pour les questions de migration

Daniel Pires, à peine plus âgé que Tiago Alfarela et qui s’apprête à se marier, se voit bien – à l’instar d’un Antonio – continuer ce travail saisonnier dans les cultures vaudoises. «Dans cette profession, je me sens libre comme un oiseau, glisse-t-il. C’est forcément difficile lorsque les conditions météo sont mauvaises et parce que la Suisse est exigeante au niveau du travail mais, en contrepartie, on a relativement peu de responsabilités. On fait ce qu’on nous demande de faire, et voilà.»

Daniel Pires, 32 ans, se marie cet été. Il a invité Mathieu Félix à la fête, qui se déroulera dans le nord du Portugal. Odile Meylan

Mathieu Félix, qui possède aussi des vignes, ne pourrait pas tourner sans cette main-d’œuvre précieuse, qui semble braver les conditions météorologiques les plus extrêmes sans se décourager. Y compris les plus chaudes journées estivales. «Le soleil, c’est de loin pas le pire, rigole Tiago Alfarela. 25-30 °C, pour nous c’est rien. On est habitué à des températures bien plus élevées au Portugal!»

