De violents orages mettront fin à la canicule ce soir

Vous ne supportez plus la chaleur qui sévit dans le canton depuis près d'une semaine? Votre ventilateur ne fait que brasser de l'air chaud et vous ne parvenez plus à fermer l’oeil de la nuit? Vous envisagez sérieusement de migrer au Groenland pour trouver en tant soit peu de fraîcheur? Dame Nature vient à votre secours.

Une perturbation orageuse va frapper la Suisse romande, et le canton de Vaud, ce lundi soir. Elle mettra ainsi un point final, du moins temporaire, à la période caniculaire. Mais en contrepartie, il faudra s'attendre à une perturbation plutôt mouvementée et très humide. «Un peu comme ce que l'on peut observer dans les zones subtropicales, à Bangkok ou à Miami par exemple, image Lionel Peyraud de MétéoSuisse. Il faut dire qu'après le printemps pluvieux qu'on a eu et les fortes chaleurs qui lui ont succédé, l'atmosphère est particulièrement gorgé d'humidité.»

A noter que dans certaines régions de Suisse romande et dans l'Oberland bernois, de violents orages accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent ont déjà fait rage dans la nuit de dimanche à lundi. La plus forte rafale de vent a été mesurée à Plaffeien, dans le canton de Fribourg (99 km/h).

Alerte de MétéoSuisse mise à jour le 1er juillet à 13h50

Début des précipitations prévues vers 21h-22h

Pour ce lundi et mardi, MétéoSuisse a lancé une alerte de niveau 3 sur 5 . Les orages pourront être localement accompagnés de grêle et de rafales tempétueuses. La fréquence de foudre restera élevée et les précipitations risquent d'être intenses, comme l'indique Lionel Peyraud. «Son évolution, sa trajectoire et son intensité, comme pour tous les orages, restent toutefois difficiles à prévoir avec exactitude. Mais en principe, toute les régions de Suisse romande devraient y passer.» Dans les Alpes, les orages pourraient déjà débuter dans l'après-midi. «Sur le Plateau et dans le Jura, on planche plutôt sur un début des précipitations vers 21h-22h, jusque vers minuit», précise-t-il.

Doit-on s'attendre, à l'image de «l'orage du siècle» qui s'est abattu sur Lausanne le 11 juin 2018 ou celui qui a touché Nyon et Cossonay le 15 juin dernier, à des rues transformées en torrents, à des inondations de caves et de magasins ou à des ascenseurs et escalators noyés? «Effectivement, on peut localement s'attendre à des précipitations du même ordre, soit près de 40 litres d'eau au mètre carré en 10 minutes», indique le météorologue. Mais rien n'indique encore si ces trombes d'eau s'abattront sur des villes où leur évacuation, béton oblige, sera plus compliquée (Comme à Lausanne et Nyon, vidéos ci-dessous). Ou si elles concerneront au contraire des zones moins urbanisées qui peuvent absorber plus facilement le surplus de liquide. «Localiser à 10 kilomètres près où se situera le plus fort de l'orage reste très compliqué», continue le météorologue.

Des températures qui restent estivales

A noter que si cet épisode orageux fera baisser quelque peu les températures, ces dernières resteront estivales avec des valeurs oscillant autour de 26 ou 28 degrés dès mercredi.

(24 heures)