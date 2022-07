Météo instable – De violents orages ont frappé plusieurs régions de Suisse D’importantes quantités de pluie, parfois accompagnées de rafales de vent, sont tombées sur le pays dans la nuit de jeudi à vendredi.

De violents orages avec grosses quantités de pluie se sont abattus jeudi soir dans différentes régions de Suisse. Le Lötschental valaisan a été fortement touché. La police a conseillé à la population de rester chez elle en raison du risque d’inondation.

La route entre Wiler (VS) et Blatten (VS) a été coupée en raison d’un glissement de terrain, a indiqué la police cantonale valaisanne sur Twitter. Elle était toujours fermée vendredi matin, selon le site internet du TCS. Aucun blessé n’a été signalé. L’électricité a été momentanément coupée dans plusieurs zones.

La police a appelé la population à éviter les cours d’eau et les ruisseaux, à rester à domicile et à économiser l’eau. L’eau potable a été contaminée à Blatten.

Pluie et rafales de vent

Selon SRF Meteo, il est tombé 32,6 millimètres de pluie en six heures à Cevio (TI), 30,7 à Frutigen (BE) et 24,8 à Schüpfheim (LU). À Ulrichen (VS), qui accueille le camp fédéral de scouts, 24 mm ont été enregistrés.

Les précipitations étaient accompagnées de vents forts. Des rafales de 80 km/h ont été mesurées en Suisse centrale et au Tessin.

